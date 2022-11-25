Окупанти мобілізують медиків на захоплених територіях Луганщини – ОВА

Російські загарбники намагаються швидко поповнити свої війська, які несуть великі втрати на війні, тому посилено роздають повістки у Луганській області – мобілізують усіх до 55 років, навіть лікарів.

Джерело: Луганська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ЛОВА: "Окупанти посилено вручають повістки у Хрустальному, Антрациті, Ровеньках, Сорокиному, Довжанську, намагаючись швидко заповнити утворені вакантні місця на фронті.



Так, у Довжанську під мобілізацію підпадають навіть лікарі. Це, зокрема, анестезіологи, хірурги, травматологи, фельдшери від 30 до 55 років. Основна вимога – відмінна фізична форма".

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Деталі: Також окупаційні ЗМІ повідомляють про початок демонтажу модулів для митників та прикордонників на території міжнародного автомобільного пункту пропуску "Новошахтинськ" на кордоні з Луганщиною.



А у Сєвєродонецьку триває "планове відкриття" порожніх квартир нібито для замірів віконних отворів і перевірки системи опалення.



ЛОВА повідомляє, що захисники відбили атаки росіян поблизу Діброви та Стельмахівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону.



Окупанти обстрілювали райони Макіївки, Новоселівського, Стельмахівки і Площанки, а поблизу Новоселівського застосували ударний БпЛА.



Українська авіація продовжує нищити загарбників – минулої доби завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 позиціях його зенітних ракетних комплексів.



Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони в той же час уразили 4 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу та ОВТ, станцію розвантаження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ретранслятор ворога.