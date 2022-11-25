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Оккупанты мобилизуют медиков на захваченных территориях Луганщины – ОВА

Ирина БалачукПятница, 25 ноября 2022, 08:57
Фото иллюстративное с ukrinform.ua

Российские захватчики пытаются быстро пополнить свои войска, которые несут большие потери на войне, поэтому усиленно раздают повестки в Луганской области – мобилизуют всех до 55 лет, даже врачей.

Источник: Луганская областная военная администрация в Telegram 

Дословно ЛОВА: "Оккупанты усиленно вручают повестки в Хрустальном, Антраците, Ровеньках, Сорокино, Довжанске, пытаясь быстро заполнить образовавшиеся вакантные места на фронте.

Так, в Должанске под мобилизацию подпадают даже врачи. Это, в частности, анестезиологи, хирурги, травматологи, фельдшеры от 30 до 55 лет. Основное требование – отличная физическая форма".

Детали: Также оккупационные СМИ сообщают о начале демонтажа модулей для таможенников и пограничников на территории международного автомобильного пункта пропуска "Новошахтинск" на границе с Луганщиной.

А в Северодонецке продолжается "плановое открытие" пустых квартир якобы для замеров оконных проемов и проверки системы отопления.

ЛОВА сообщает, что защитники отбили атаки россиян вблизи Дибровы и Стельмаховки. На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону.

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Оккупанты обстреливали районы Макеевки, Новоселовского, Стельмаховки и Площанки, а возле Новоселовского применили ударный БПЛА.

Украинская авиация продолжает уничтожать захватчиков – за прошедшие сутки нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 позициям его зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в то же время поразили 4 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ, станцию разгрузки вооружения и военной техники, склад боеприпасов и ретранслятор врага.

Темы: Луганская областьвойнаоккупациямобилизация
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