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РФ оголосила про досягнення "цифрового суверенітету": іноземні IT-компанії втекли

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 25 листопада 2022, 11:39
РФ оголосила про досягнення цифрового суверенітету: іноземні IT-компанії втекли
Глава Мінцифри Росії Максут Шадаєв, фото з відкритих джерел

Глава Мінцифри Росії Максут Шадаєв оголосив, що РФ "досягла цифрового суверенітету", оскільки іноземні IT-компанії покинули російський ринок.

Джерело: ТАСС

Пряма мова: "Якщо говорити про цифровий суверенітет, то ми його вже досягли, тому що іноземні компанії вже пішли з вітчизняного ринку. Ми тепер надані самі собі"

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Деталі: Глава Мінцифри РФ вірить, що ті ніші, які займали іноземні рішення, будуть заміщені російськими продуктами, а російська IT-індустрія "має потенціал".

Нагадаємо: 24 листопада президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія перебуває "на крок попереду" деяких інших країн у сфері штучного інтелекту. 

Теми: РосіятехнологіїМінцифриIT
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