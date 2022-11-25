РФ оголосила про досягнення "цифрового суверенітету": іноземні IT-компанії втекли

Глава Мінцифри Росії Максут Шадаєв оголосив, що РФ "досягла цифрового суверенітету", оскільки іноземні IT-компанії покинули російський ринок.

Джерело: ТАСС

Пряма мова: "Якщо говорити про цифровий суверенітет, то ми його вже досягли, тому що іноземні компанії вже пішли з вітчизняного ринку. Ми тепер надані самі собі"

Деталі: Глава Мінцифри РФ вірить, що ті ніші, які займали іноземні рішення, будуть заміщені російськими продуктами, а російська IT-індустрія "має потенціал".

Нагадаємо: 24 листопада президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія перебуває "на крок попереду" деяких інших країн у сфері штучного інтелекту.