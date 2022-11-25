Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ объявила о достижении "цифрового суверенитета": иностранные IT-компании убежали

Татьяна ЛозовенкоПятница, 25 ноября 2022, 11:39
РФ объявила о достижении цифрового суверенитета: иностранные IT-компании убежали
Глава Минцифры России Максут Шадаев, фото из открытых источников

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев объявил, что Россия "достигла цифрового сувернитета", поскольку иностранные IT-компании покинули российский рынок.

Источник: ТАСС

Прямая речь: "Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его уже достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка. Мы теперь предоставлены сами себе"

Реклама:

Детали: Глава Минцифры РФ верит, что те ниши, которые занимали иностранные решения, будут замещены российскими продуктами, а российская IT-индустрия "имеет потенциал".

Напомним: 24 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия находится "на шаг впереди" некоторых других стран в сфере искусственного интеллекта. 

Темы: РосcиятехнологииМинцифрыIT
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Еврокомиссия готова предоставить предложения по использованию замороженных активов РФ
Последние новости
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
Все новости...
Реклама: