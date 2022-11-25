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РФ объявила о достижении "цифрового суверенитета": иностранные IT-компании убежали

Татьяна ЛозовенкоПятница, 25 ноября 2022, 12:39
Глава Минцифры России Максут Шадаев, фото из открытых источников

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев объявил, что Россия "достигла цифрового сувернитета", поскольку иностранные IT-компании покинули российский рынок.

Источник: ТАСС

Прямая речь: "Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его уже достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка. Мы теперь предоставлены сами себе"

Детали: Глава Минцифры РФ верит, что те ниши, которые занимали иностранные решения, будут замещены российскими продуктами, а российская IT-индустрия "имеет потенциал".

Напомним: 24 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия находится "на шаг впереди" некоторых других стран в сфере искусственного интеллекта. 

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Темы: РосcиятехнологииМинцифрыIT
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