Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через ракетні удари РФ по українській енергетиці вже загинуло 77 мирних мешканців – ООН

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 25 листопада 2022, 13:49

За даними Спостережної місії управління верховного комісара ООН з прав людини, від російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі України вже загинуло 77 мирних мешканців, ще 272 людини було поранено.

Джерело: російська служба "BBC" з посиланням на верховного комісара ООН з прав людини Волькера Тюрка.

Пряма мова Тюрка: "Через ці удари у важкій ситуації, у жахливих умовах опинилися мільйони людей. Загалом усе це порушує серйозні питання в рамках міжнародного гуманітарного права, яке вимагає (доказів) конкретного і безпосереднього військового значення кожного атакованого об'єкта".

Деталі: Також Тюрк нагадав, що внаслідок останнього ракетного удару 23 листопада росіянами було вбито дівчинку і новонароджене немовля.

Передісторія:

  • 23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона збила 51 ворожу крилату ракету з 67 та п’ять дронів-камікадзе.
  • Обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі. Велика частина території України залишалася без світла, також були перебої з водою і теплом. Зараз ці проблеми поступово вирішуються.

Теми: війнаУкраїнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

На східному кордоні Естонії почали працювати українські прикордонники

Розвідка Британії пояснила, чому РФ використовує для ударів ракети з ядерного арсеналу

Єврокомісія: Українські біженці залишаться після закінчення війни

США організували в Польщі ремонтну базу для артилерії з України – NYT

"Народний супутник" допоміг українській розвідці виявити 2,6 тис. одиниць ворожої техніки

відеоДень ЧС-22: Іран переграв Уельс, США дали бій Англії

Усі новини...
війна
Прага передає сотні одиниць обладнання, щоб забезпечувати тепло і світло для Києва й Миколаєва
Окупанти вбили 10 жителів Херсонщини за добу, поранених – понад 50
Журналісти знайшли розшукуваного екс-голову НБУ Шевченка у Відні
Останні новини
11:15
Як допомогти безпритульним тваринам взимку – поради від зоозахисників
11:10
Другий енергоблок Хмельницької АЕС під’єднали до енергосистеми України
10:53
На східному кордоні Естонії почали працювати українські прикордонники
10:38
Кабмін пропонує скасувати ДПА 2023 року для випускників
10:31
В Україні продовжували безкоштовно розмитнювати автомобілі попри рішення парламенту
10:22
У Києві протягом доби повернуть воду, тепло та зв’язок
10:14
Білорусь постачає до ЄС деревину, для виробництва якої використовує в'язнів - розслідування
09:47
МЗС: Геноцидна війна Росії має однакову з Голодомором мету
09:33
В Україні ліквідовані ще понад пів тисячі росіян
09:18
Розвідка Британії пояснила, чому РФ використовує для ударів ракети з ядерного арсеналу
Усі новини...