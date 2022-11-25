Через ракетні удари РФ по українській енергетиці вже загинуло 77 мирних мешканців – ООН

За даними Спостережної місії управління верховного комісара ООН з прав людини, від російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі України вже загинуло 77 мирних мешканців, ще 272 людини було поранено.

Джерело: російська служба "BBC" з посиланням на верховного комісара ООН з прав людини Волькера Тюрка.

Пряма мова Тюрка: "Через ці удари у важкій ситуації, у жахливих умовах опинилися мільйони людей. Загалом усе це порушує серйозні питання в рамках міжнародного гуманітарного права, яке вимагає (доказів) конкретного і безпосереднього військового значення кожного атакованого об'єкта".

Реклама:

Деталі: Також Тюрк нагадав, що внаслідок останнього ракетного удару 23 листопада росіянами було вбито дівчинку і новонароджене немовля.

Передісторія:

23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона збила 51 ворожу крилату ракету з 67 та п’ять дронів-камікадзе.

Обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі. Велика частина території України залишалася без світла, також були перебої з водою і теплом. Зараз ці проблеми поступово вирішуються.