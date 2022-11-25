Из-за ракетных ударов РФ по украинской энергетике уже погибло 77 мирных жителей - ООН

По данным Наблюдательной миссии управления Верховного комиссара ООН по правам человека, от российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины уже погибло 77 мирных жителей, еще 272 человека были ранены.

Источник: русская служба "BBC" со ссылкой на верховного комиссара ООН по правам человека Волькера Тюрка.

Прямая речь Тюрка: "Из-за этих ударов в тяжелой ситуации, в ужасных условиях оказались миллионы людей. В целом все это поднимает серьезные вопросы в рамках международного гуманитарного права, которое требует (доказательств) конкретного и непосредственного военного значения каждого атакованного объекта".

Детали: Также Тюрк напомнил, что в результате последнего ракетного удара 23 ноября россиянами были убиты девочка и новорожденный младенец.

Предыстория: