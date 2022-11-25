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Из-за ракетных ударов РФ по украинской энергетике уже погибло 77 мирных жителей - ООН

Станислав ПогориловПятница, 25 ноября 2022, 12:49
Из-за ракетных ударов РФ по украинской энергетике уже погибло 77 мирных жителей - ООН

По данным Наблюдательной миссии управления Верховного комиссара ООН по правам человека, от российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины уже погибло 77 мирных жителей, еще 272 человека были ранены.

Источник: русская служба "BBC" со ссылкой на верховного комиссара ООН по правам человека Волькера Тюрка.

Прямая речь Тюрка: "Из-за этих ударов в тяжелой ситуации, в ужасных условиях оказались миллионы людей. В целом все это поднимает серьезные вопросы в рамках международного гуманитарного права, которое требует (доказательств) конкретного и непосредственного военного значения каждого атакованного объекта".

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Детали: Также Тюрк напомнил, что в результате последнего ракетного удара 23 ноября россиянами были убиты девочка и новорожденный младенец.

Предыстория:

  • 23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона сбила 51 вражескую крылатую ракету из 67 и пять дронов-камикадзе.
  • Обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи. Большая часть территории Украины осталась без света, также были перебои с водой и теплом.

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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