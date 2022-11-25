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Из-за ракетных ударов РФ по украинской энергетике уже погибло 77 мирных жителей - ООН

Станислав ПогориловПятница, 25 ноября 2022, 13:49

По данным Наблюдательной миссии управления Верховного комиссара ООН по правам человека, от российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины уже погибло 77 мирных жителей, еще 272 человека были ранены.

Источник: русская служба "BBC" со ссылкой на верховного комиссара ООН по правам человека Волькера Тюрка.

Прямая речь Тюрка: "Из-за этих ударов в тяжелой ситуации, в ужасных условиях оказались миллионы людей. В целом все это поднимает серьезные вопросы в рамках международного гуманитарного права, которое требует (доказательств) конкретного и непосредственного военного значения каждого атакованного объекта".

Детали: Также Тюрк напомнил, что в результате последнего ракетного удара 23 ноября россиянами были убиты девочка и новорожденный младенец.

Предыстория:

  • 23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона сбила 51 вражескую крылатую ракету из 67 и пять дронов-камикадзе.
  • Обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи. Большая часть территории Украины осталась без света, также были перебои с водой и теплом.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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