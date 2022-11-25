Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зустріч Путіна з матерями військових виявилась фарсом: жінок підібрали з провладних структур - ЗМІ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 25 листопада 2022, 14:36
Зустріч Путіна з матерями військових виявилась фарсом: жінок підібрали з провладних структур - ЗМІ
скриншот

Президент країни-агресора Володимир Путін 25 листопада провів зустріч начебто з матерями військових, які беруть участь в агресії проти України, ЗМІ ідентифікували жінок, які прийшли на зустріч.

Джерело: видання "Можем объяснить"

Деталі: Повідомляється, що, зокрема, про проблеми військових Путіну розповідала московська чиновниця і депутат-єдинорос Ольга Бєльцева - вона заступниця директора державної бюджетної установи "Центр дозвілля і спорту "Юність" і членкиня Відраднинської ради депутатів. Як сказано на її сторінці, її спеціалітет - "надання соціальної допомоги пільговим категоріям громадян".

Реклама:

Ще одна співрозмовниця президента РФ - керівниця Підмосковного виконкому провладного загальноросійського народного фронту (ЗНФ) Юлія Бєлєхова. Вона також очолює Асоціацію голів рад багатоквартирних будинків Московської області. У 2016-му потрапила до списків кандидатів ЄР до Держдуми (задекларувала 118-метрову квартиру), але не пройшла.

Також ідентифікована Надія Узунова, яка відповідає в Усть-Абаканському "Бойовому братстві" за збір гуманітарної допомоги для мобілізованих. "Надія Узунова сильно переживала через те, що не може перерахувати всіх представників бізнес-спільноти, які відгукнулися на біду", - повідомляло місцеве медіа.

Збором гуманітарки для мобілізованих займається і членкиня громадської палати Оріхово-Зуєва Марина Мігунова, яку помітили журналісти на зустрічі.

ВІДЕО ДНЯ

Поговорити з президентом про біди матерів приїхала і чиновниця з Тиви - начальниця відділу у справах сім'ї, молоді та спорту в адміністрації Каа-Хемського району Ірина Тас-оол.

Праворуч від Путіна сиділа найтворчіша з мам, режисерка Олеся Шигіна - вона знімає православне патріотичне кіно. Наприклад, фільм "Шлях" про поїздку з Москви на острів Руський двох подруг. Дорогою вони заїжджають у монастирі, зупиняються в сім'ях і розпитують, чим живе Росія.

Ліворуч від Путіна, у чорній хустці, сиділа Жарадат Агуєва, представниця чеченської "аристократії". Її сини - високопоставлені силовики, командир батальйону "Захід-Ахмат" Ісмаїл Агуєв і начальник Курчалоєвського РВВС Рустам Агуєв. Обидва воюють в Україні. Глава Чечні неодноразово називав Рустама Агуєва "братом". Про "подвиги" Ісмаїла Агуєва Кадиров регулярно розповідав у своєму телеграм-каналі.

Що було раніше:

  • Станом на 25 листопада Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 86 150 військових.
  • За даними британської розвідки, мобілізовані в РФ для участі у війні з Україною нерідко потрапляють на фронт всупереч своєму стану здоров’я, без належного спорядження і повторної підготовки та гинуть у великих кількостях на тих завданнях, які їм доручають. 

Теми: війнаПутінРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
війна
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Останні новини
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: