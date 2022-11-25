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Встреча Путина с матерями военных оказалась фарсом: женщин подобрали из провластных структур - СМИ

Станислав ПогориловПятница, 25 ноября 2022, 14:36
Встреча Путина с матерями военных оказалась фарсом: женщин подобрали из провластных структур - СМИ
скриншот

Президент страны-агрессора Владимир Путин 25 ноября провел встречу якобы с матерями военных, участвующих в агрессии против Украины, СМИ идентифицировали женщин, которые пришли на встречу.

Источник: издание "Можем объяснить"

Детали: Сообщается, что, в частности, о проблемах военных Путину рассказывала московская чиновница и депутат-единоросс Ольга Бельцева - она заместитель директора государственного бюджетного учреждения "Центр досуга и спорта "Юность" и член Отраднинского совета депутатов. Как сказано на ее странице, ее специалитет - "оказание социальной помощи льготным категориям граждан".

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Еще одна собеседница президента РФ - руководитель Подмосковного исполкома провластного общероссийского народного фронта (ОНФ) Юлия Белехова. Она также возглавляет Ассоциацию председателей советов многоквартирных домов Московской области. В 2016-м попала в списки кандидатов ЕР в Госдуму (задекларировала 118-метровую квартиру), но не прошла.

Также идентифицирована Надежда Узунова, которая отвечает в Усть-Абаканском "Боевом братстве" за сбор гуманитарной помощи для мобилизованных. "Надежда Узунова сильно переживала из-за того, что не может перечислить всех представителей бизнес-сообщества, которые откликнулись на беду", - сообщало местное медиа.

Сбором гуманитарки для мобилизованных занимается и член общественной палаты Орехово-Зуева Марина Мигунова, которую заметили журналисты на встрече.

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Поговорить с президентом о бедах матерей приехала и чиновница из Тывы — начальница отдела по делам семьи, молодежи и спорта в администрации Каа-Хемского района Ирина Тас-оол.

По правую руку от Путина сидела самая творческая из мам, режиссер Олеся Шигина — она снимает православное патриотическое кино. Например, фильм "Путь" о поездке из Москвы на остров Русский двух подруг. По дороге они заезжают в монастыри, останавливаются в семьях и расспрашивают, чем живет Россия.

Слева от Путина, в черном платке, сидела Жарадат Агуева, представительница чеченской "аристократии". Её сыновья — высокопоставленные силовики, командир батальона "Запад-Ахмат" Исмаил Агуев и начальник Курчалоевского РОВД Рустам Агуев. Оба воюют в Украине. Глава Чечни неоднократно называл Рустама Агуева "братом". О "подвигах" Исмаила Агуева Кадыров регулярно рассказывал в своем телеграм-канале.

Что предшествовало:

  • По состоянию на 25 ноября, Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла около 86 150 солдат
  • По данным британской разведки, мобилизованные в РФ для участия в войне с Украиной нередко попадают на фронт вопреки своему состоянию здоровья, без надлежащего снаряжения и повторной подготовки и погибают в больших количествах на тех задачах, которые им поручают. 

Темы: войнаПутинРосcияУкраина
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