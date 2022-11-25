День ЧС-22: Іран переграв Уельс, США дали бій Англії

У шостий день Чемпіонату світу 2022 у Катарі Іран впевнено переграв Уельс, а Еквадор присоромив Нідерланди.

Джерело: УП

Деталі: Ранковий матч у п’ятницю між збірними Ірану та Уельсу завершився з рахунком 2:0.

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Іранці впевнено переграли суперників з Великої Британії, завдавши понад 20 ударів у бік воріт та 6 у площину (в Уельсу – 10 та 4).

Іран почав дуже активно, забив гол вже на 15 хвилині, але він був скасований після перегляду повтору – нападник перебував у положенні поза грою.

Одразу після перерви команда мала шанс знову забити, але в одному епізоді двічі Уельс виручила стійка воріт.

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На 86 хвилині воротаря Уельсу вигнали з поля після того, як він заїхав ногою в обличчя супернику (фото на головній – ред.).

Новий голкіпер команди за наступні 13 хвилин пропустив два голи – обидва у додатковому часі з різницею у дві хвилини.

У цьому ж матчі Гарет Бейл зіграв 110-й матч за збірну Уельсу, ставши рекордсменом національної збірної.

Нагадаємо, що саме збірна Уельсу не дала Україні поїхати на Мундіаль.

Другими грали господарі турніру проти Сенегалу, матч завершився з рахунком 1:3. Команди грали відносно рівно, Катар мав великий шанс відігратися, але пропустив і третій гол.

Гра запам’яталася ще й епізодом на 34 хвилині, коли два гравці жорстко зіткнулися у штрафному майданчику Сенегалу, але суддя не призначив пенальті й не переглянув VAR.

Тим часом від початку турніру ходять розмови щодо "поблажливого ставлення" суддів до господарів турніру.

Після години на полі команда господарів розігралася і почала постійно атакувати, але бажаного результату це не принесло. Катар після двох матчів посідає останню сходинку в своїй групі.

Господарі, до речі, втратили усі шанси вийти у стадію плей-офф.

Після них зустрілися Нідерланди та Еквадор, і південноамериканська команда дивом не перемогла у зустрічі після того, як пропустила першою, 1:1.

Зіркові європейці завдали лише два удари у напрямку воріт суперника, один у площину. Для порівняння, південноамериканці завдали 14 ударів у напрямку та чотири у площину.

Еквадорець Еннер Валенсія забив свій шостий гол на Чемпіонатах світу, обігнавши таких легендарних гравців, як Гаррінча, Мбаппе, Рауль, Кройф тощо.

За результатами двох матчів ці команди посідають перші два місця в групі з рівною кількістю забитих та пропущених голів.

Останній матч відбувся між збірними США та Англії, який завершився нічиєю 0:0. Американці на полі дали бій, хоча експерти не вірили у команду.

Команди грали майже однаково - були і гострі моменти, і гра від оборони. Проте, враховуючи різницю в рівнях гри та у класі – нічия є хорошим результатом для США.

Американці мають шанс вийти в плей-офф, якщо переможуть Іран.