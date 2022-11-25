День ЧМ-22: Иран переиграл Уэльс, США дали бой Англии

В шестой день Чемпионата мира 2022 в Катаре Иран уверенно переиграл Уэльс, а Эквадор пристыдил Нидерланды.

Источник: УП

Детали: Утренний матч в пятницу между сборными Ирана и Уэльса завершился со счетом 2:0.

Иранцы уверенно переиграли соперников из Великобритании, нанеся более 20 ударов в сторону ворот и 6 в створ (у Уэльса - 10 и 4).

Иран начал очень активно, забил гол уже на 15 минуте, но он был отменен после просмотра повтора - нападающий находился в положении вне игры.

Сразу после перерыва команда имела шанс снова забить, но в одном эпизоде дважды Уэльс выручила стойка ворот.

На 86 минуте вратаря Уэльса выгнали с поля после того, как он заехал ногой в лицо сопернику (фото на главной - ред.).

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Новый голкипер команды за следующие 13 минут пропустил два гола - оба в дополнительном времени с разницей в две минуты.

В этом же матче Гарет Бэйл сыграл 110-й матч за сборную Уэльса, став рекордсменом национальной сборной.

Напомним, что именно сборная Уэльса не дала Украине поехать на Мундиаль.

Вторыми играли хозяева турнира против Сенегала, матч завершился со счетом 1:3. Команды играли относительно ровно, Катар имел большой шанс отыграться, но пропустил и третий гол.

Игра запомнилась еще и эпизодом на 34 минуте, когда два игрока жестко столкнулись в штрафной площадке Сенегала, но судья не назначил пенальти и не пересмотрел VAR.

Между тем с начала турнира ходят разговоры о "снисходительном отношении" судей к хозяевам турнира.

После часа на поле команда хозяев разыгралась и начала постоянно атаковать, но желаемого результата это не принесло. Катар после двух матчей занимает последнюю строчку в своей группе.

Хозяева, кстати, потеряли все шансы выйти в стадию плей-офф.

После них встретились Нидерланды и Эквадор, и южноафриканская команда чудом не победила во встрече после того, как пропустила первой, 1:1.

Звездные европейцы нанесли лишь два удара в направлении ворот соперника, один в створ. Для сравнения, южноафриканцы нанесли 14 ударов в направлении и четыре в створ.

Эквадорец Эннер Валенсия забил свой шестой гол на Чемпионатах мира, обогнав таких легендарных игроков, как Гарринча, Мбаппе, Рауль, Кройф и др.

По результатам двух матчей эти команды занимают первые два места в группе с равным количеством забитых и пропущенных голов.

Последний матч состоялся между сборными США и Англии. Американцы дали бой, хотя эксперты не верили в команду.

Команды играли почти одинаково - были и острые моменты, и игра от обороны. Однако, учитывая разницу в уровнях игры и в классе - ничья является хорошим результатом для США.

Американцы имеют шанс выйти в плей-офф, если победят Иран.