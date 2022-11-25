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Інформація про плани ворога атакувати Україну з півночі не відповідає дійсності – ГУР

"Українська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 23:48
ЕМБЛЕМА РОЗВІДКИ, ФОТО З FACEBOOK ГУР

Головне управління розвідки України заявило, що ворог не планує найближчим часом нападати з боку північних кордонів.

Джерело: ГУР МОУ у Facebook  

Дослівно: "В українському інформаційному просторі в останні дні поширюється інформація про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупованням РФ та республіки Білорусь з боку північних кордонів України наприкінці листопада. Дана інформація підсилюється анонімними "вкидами" про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що подібна інформація не відповідає дійсності".

Деталі: У ГУР зазначили, що мета такої інформаційної спецоперації спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, аби послабити наступальний потенціал ЗСУ на сході та півдні України та заодно показати білорусам нібито наміри України атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну.

Раніше начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов також вказував на те, що ворог поширює інформацію, що РФ готується до можливого "загострення" на кордоні.

"Противник поширює інформацію та готує свої війська до так званого можливого "загострення обстановки" на російсько-українському кордоні з 23 по 28 листопада. При цьому, ним очікується, що "НАТО та Україна зажадають захопити кордони миролюбивої Білорусі та Росії"", – повідомив Громов на брифінгу 24 листопада.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 24 листопада ЗСУ поширили термінове звернення до народу Білорусі з закликом не допустити втягнення РБ у війну РФ проти України.

Теми: війнаУкраїнаБілорусь
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