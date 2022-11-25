Інформація про плани ворога атакувати Україну з півночі не відповідає дійсності – ГУР

Головне управління розвідки України заявило, що ворог не планує найближчим часом нападати з боку північних кордонів.

Джерело: ГУР МОУ у Facebook

Дослівно: "В українському інформаційному просторі в останні дні поширюється інформація про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупованням РФ та республіки Білорусь з боку північних кордонів України наприкінці листопада. Дана інформація підсилюється анонімними "вкидами" про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що подібна інформація не відповідає дійсності".

Деталі: У ГУР зазначили, що мета такої інформаційної спецоперації спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, аби послабити наступальний потенціал ЗСУ на сході та півдні України та заодно показати білорусам нібито наміри України атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну.

Раніше начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов також вказував на те, що ворог поширює інформацію, що РФ готується до можливого "загострення" на кордоні.

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"Противник поширює інформацію та готує свої війська до так званого можливого "загострення обстановки" на російсько-українському кордоні з 23 по 28 листопада. При цьому, ним очікується, що "НАТО та Україна зажадають захопити кордони миролюбивої Білорусі та Росії"", – повідомив Громов на брифінгу 24 листопада.

Нагадаємо: 24 листопада ЗСУ поширили термінове звернення до народу Білорусі з закликом не допустити втягнення РБ у війну РФ проти України.