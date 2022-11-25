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Информация о планах врага атаковать Украину с севера не соответствует действительности – ГУР

"Украинская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 22:48
Информация о планах врага атаковать Украину с севера не соответствует действительности – ГУР
ЭМБЛЕМА РАЗВЕДКИ, ФОТО ИЗ FACEBOOK ГУР

Главное управление разведки Украины заявило, что враг не планирует в ближайшее время нападать со стороны северных границ.

Источник: ГУР МОУ в Facebook 

Дословно: "В украинском информационном пространстве в последние дни распространяется информация о якобы планах врага атаковать Украину ударной группировкой РФ и республики Беларусь со стороны северных границ Украины в конце ноября. Данная информация усиливается анонимными "вбросами" о массированной ракетно-авиационной атаке, которая будет предшествовать такому вторжению.

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что подобная информация не соответствует действительности".

Детали: В ГУР отметили, что цель такой информационной спецоперации – спровоцировать Украину перебросить значительную часть войска к границе с Беларусью, чтобы ослабить наступательный потенциал ВСУ на востоке и юге Украины и заодно показать белорусам якобы намерения Украины атаковать территорию Беларуси, тем самым провоцируя белорусов вступить в войну.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов также указывал на то, что враг распространяет информацию, что РФ готовится к возможному "обострению" на границе.

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"Противник распространяет информацию и готовит свои войска к так называемому возможному "обострению обстановки" на российско-украинской границе с 23 по 28 ноября. При этом, им ожидается, что "НАТО и Украина потребуют захватить границы миролюбивой Беларуси и России"", – сообщил Громов на брифинге 24 ноября.

Напомним: 24 ноября ВСУ распространили срочное обращение к народу Беларуси с призывом не допустить втягивания РБ в войну РФ против Украины.

Темы: войнаУкраинаБеларусь
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