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У Херсон подали електрику – ОП

Роман ПетренкоСубота, 26 листопада 2022, 12:01
ХЕРСОН, ФОТО ОБЛРАДИ

У звільненому від окупантів Херсоні відновили електроенергію.

Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко

Пряма мова Тимошенка: "Як і обіцяли - впорались трохи більше ніж за тиждень.

Першочергово - подаємо потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж побутовим споживачам".

Передісторія:

  • 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
  • В Офісі президента України заявили, що не бачать ознак здачі Херсона без бою.
  • 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. 

Теми: Херсондеокупаціяелектроенергія
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