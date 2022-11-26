У Херсон подали електрику – ОП

У звільненому від окупантів Херсоні відновили електроенергію.

Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко

Пряма мова Тимошенка: "Як і обіцяли - впорались трохи більше ніж за тиждень.

Першочергово - подаємо потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж побутовим споживачам".

Передісторія: