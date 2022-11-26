У Херсон подали електрику – ОП
Субота, 26 листопада 2022, 11:01
У звільненому від окупантів Херсоні відновили електроенергію.
Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко
Пряма мова Тимошенка: "Як і обіцяли - впорались трохи більше ніж за тиждень.
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Першочергово - подаємо потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж побутовим споживачам".
Передісторія:
- 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
- В Офісі президента України заявили, що не бачать ознак здачі Херсона без бою.
- 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.
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