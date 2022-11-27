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Українці проявили винахідливість при ударах по Зміїному і крейсеру "Москва" – NYT

Олена РощінаНеділя, 27 листопада 2022, 00:36
Французька САУ CAESAR, ілюстративне фото AFP via Getty Images

За даними західних журналістів, українські військові для обстрілу російських позицій на острові Зміїний ставили французькі САУ "CAESAR" на баржі за 10 км від берега, а флагман Чорноморського флоту РФ "Москва" потопили за допомогою власних адаптованих ракет.

Джерело: "The New York Times"

Дослівно NYT: "Україна довела свою здатність до адаптації. Її війська відомі в НАТО як "армія Макгайвера", що є відсиланням до старого телевізійного серіалу, в якому герой винахідливий і імпровізує з усім, що потрапляє під руку.

Наприклад, для обстрілу російських позицій на острові Зміїний українці встановили на баржі "Цезарі" з радіусом дії 40 кілометрів і відбуксирували їх на 10 кілометрів, щоб влучити в острів, який знаходився за 50 кілометрів від них, чим дуже здивували французів. 

Україна також потопила "Москву", флагман російського Чорноморського флоту, власними адаптованими ракетами, і створила безпілотники, які можуть атакувати кораблі в морі".

Читайте також: Битва за Зміїний. Героїчна історія: як Україна втратила і повернула надважливий острів. Реконструкція

Теми: зброявійнаЗбройні сили
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