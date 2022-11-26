Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українці проявили винахідливість при ударах по Зміїному і крейсеру "Москва" – NYT

Олена РощінаСубота, 26 листопада 2022, 23:36
Українці проявили винахідливість при ударах по Зміїному і крейсеру Москва – NYT
Французька САУ CAESAR, ілюстративне фото AFP via Getty Images

За даними західних журналістів, українські військові для обстрілу російських позицій на острові Зміїний ставили французькі САУ "CAESAR" на баржі за 10 км від берега, а флагман Чорноморського флоту РФ "Москва" потопили за допомогою власних адаптованих ракет.

Джерело: "The New York Times"

Дослівно NYT: "Україна довела свою здатність до адаптації. Її війська відомі в НАТО як "армія Макгайвера", що є відсиланням до старого телевізійного серіалу, в якому герой винахідливий і імпровізує з усім, що потрапляє під руку.

Реклама:

Наприклад, для обстрілу російських позицій на острові Зміїний українці встановили на баржі "Цезарі" з радіусом дії 40 кілометрів і відбуксирували їх на 10 кілометрів, щоб влучити в острів, який знаходився за 50 кілометрів від них, чим дуже здивували французів. 

Україна також потопила "Москву", флагман російського Чорноморського флоту, власними адаптованими ракетами, і створила безпілотники, які можуть атакувати кораблі в морі".

Читайте також: Битва за Зміїний. Героїчна історія: як Україна втратила і повернула надважливий острів. Реконструкція

ВІДЕО ДНЯ
Теми: зброявійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
зброя
Естонія домовилась про подальше розгортання іспанських NASAMS у себе
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
Україна втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2 за час літнього контрнаступу – Forbes
Останні новини
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
Усі новини...
Реклама: