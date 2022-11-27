Українці проявили винахідливість при ударах по Зміїному і крейсеру "Москва" – NYT

За даними західних журналістів, українські військові для обстрілу російських позицій на острові Зміїний ставили французькі САУ "CAESAR" на баржі за 10 км від берега, а флагман Чорноморського флоту РФ "Москва" потопили за допомогою власних адаптованих ракет.

Джерело: "The New York Times"

Дослівно NYT: "Україна довела свою здатність до адаптації. Її війська відомі в НАТО як "армія Макгайвера", що є відсиланням до старого телевізійного серіалу, в якому герой винахідливий і імпровізує з усім, що потрапляє під руку.

Наприклад, для обстрілу російських позицій на острові Зміїний українці встановили на баржі "Цезарі" з радіусом дії 40 кілометрів і відбуксирували їх на 10 кілометрів, щоб влучити в острів, який знаходився за 50 кілометрів від них, чим дуже здивували французів.

Україна також потопила "Москву", флагман російського Чорноморського флоту, власними адаптованими ракетами, і створила безпілотники, які можуть атакувати кораблі в морі".

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