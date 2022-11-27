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Украинцы проявили изобретательность при ударах по Змеиному и крейсеру "Москва" – NYT

Елена РощинаВоскресенье, 27 ноября 2022, 00:36
Французская САУ CAESAR, иллюстративное фото AFP via Getty Images

По данным западных журналистов, украинские военные для обстрела российских позиций на острове Змеиный ставили французские САУ "CAESAR" на баржи в 10 км от берега, а флагман Черноморского флота РФ "Москва" потопили с помощью собственных адаптированных ракет.

Источник: "The New York Times"

Дословно NYT: "Украина доказала свою способность к адаптации. Ее войска известны в НАТО как "армия Макгайвера", что является отсылкой к старому телевизионному сериалу, в котором герой изобретателен и импровизирует со всем, что попадает под руку.

Например, для обстрела российских позиций на острове Змеиный украинцы установили на барже "Цезари" с радиусом действия 40 километров и отбуксировали их на 10 километров, чтобы попасть в остров, который находился в 50 километрах от них, чем очень удивили французов. 

Украина также потопила "Москву", флагман российского Черноморского флота, собственными адаптированными ракетами, и создала беспилотники, которые могут атаковать корабли в море".

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Темы: оружиевойнаВооруженные силы
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