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Лідер Північної Кореї заявив про бажання створити "найбільшу ядерну силу у світі"

Неділя, 27 листопада 2022, 00:40
Лідер Північної Кореї заявив про бажання створити найбільшу ядерну силу у світі
Кім Чен Ин з донькою на тлі військових, ЗМІ КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що кінцевою метою його країни є володіння найпотужнішими ядерними силами в світі.

Джерело: Reuters із посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї

Деталі: Повідомляється, що Кім Чен Ин підвищив у званні десятки військових офіцерів, які брали участь у нещодавньому запуску найбільшої балістичної ракети Північної Кореї.

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Ця заява була зроблена після того, як Кім проінспектував випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Hwasong-17" і пообіцяв протистояти ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї.

Створення ядерних сил призначене для надійного захисту гідності і суверенітету держави і народу, і "його кінцевою метою є володіння найпотужнішою в світі стратегічною силою, абсолютною силою, безпрецедентною в цьому столітті", - йдеться в заяві лідера КНДР.

Він назвав "Hwasong-17" "найсильнішою у світі стратегічною зброєю" і заявив, що вона демонструє рішучість і здатність Північної Кореї створити найсильнішу армію у світі.

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Північнокорейські вчені зробили "чудовий стрибок вперед у розвитку технології встановлення ядерних боєголовок на балістичні ракети", - сказав Кім, не уточнюючи деталей.

Ученим, інженерам, військовим та іншим особам, які брали участь у випробуванні, Кім сказав, що очікує від них продовження розширення і зміцнення ядерного стримування країни надзвичайно швидкими темпами.

Вони склали присягу на вірність правлячій партії, пообіцявши захищати "абсолютний авторитет" партії і Кіма, а також запевнивши, що "наші ракети будуть летіти тільки в напрямку, вказаному" ним.

Запуск ракети, здатної досягти материкової частини США, спонукав Сполучені Штати закликати Президента Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй зробити заяву, щоб притягнути Північну Корею до відповідальності за її ракетні випробування, заборонені резолюціями Ради Безпеки.

Що було раніше: 2 листопада Північна Корея запустила 3 балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря. Одна з ракет пролетіла через морський кордон із Південною Кореєю вперше після завершення Корейської війни 1950 - 53 років.

3 листопада КНДР запустила в черговий раз балістичну ракету невстановленого типу в напрямку Східного моря.

Згодом Північна Корея запустила балістичну ракету невстановленого типу в напрямку Східного моря.

Теми: Північна Кореяядерна зброя
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