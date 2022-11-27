Лидер Северной Кореи заявил о желании создать "наибольшую силу ядерную силу в мире"

Ким Чен Ын с дочерью на фоне военных, СМИ КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что конечной целью его страны является обладание самыми мощными ядерными силами в мире.

Источник: Reuters со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи

Детали: Сообщается, что Ким Чен Ын повысил в звании десятки военных офицеров, участвовавших в недавнем запуске крупнейшей баллистической ракеты Северной Кореи.

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Это заявление было сделано после того, как Ким проинспектировал испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Hwasong-17" и пообещал противостоять ядерным угрозам США с помощью ядерного оружия.

Создание ядерных сил предназначено для надежной защиты достоинства и суверенитета государства и народа, и "его конечной целью является обладание самой мощной в мире стратегической силой, абсолютной силой, беспрецедентной в этом веке", - говорится в заявлении лидера КНДР.

Он назвал "Hwasong-17" "самым сильным в мире стратегическим оружием" и заявил, что оно демонстрирует решимость и способность Северной Кореи создать самую сильную армию в мире.

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Северокорейские ученые сделали "замечательный скачок вперед в развитии технологии установки ядерных боеголовок на баллистические ракеты", - сказал Ким, не уточняя деталей.

Ученым, инженерам, военным и другим лицам, участвовавшим в испытании, Ким сказал, что ожидает от них продолжения расширения и укрепления ядерного сдерживания страны чрезвычайно быстрыми темпами.

Они принесли присягу на верность правящей партии, пообещав защищать "абсолютный авторитет" партии и Кима, а также заверив, что "наши ракеты будут лететь только в направлении, указанном" им.

Запуск ракеты, способной достичь материковой части США, побудил Соединенные Штаты призвать Президента Совета Безопасности Организации Объединенных Наций сделать заявление, чтобы привлечь Северную Корею к ответственности за ее ракетные испытания, запрещенные резолюциями Совета Безопасности.

Что предшествовало: 2 ноября Северная Корея запустила 3 баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Одна из ракет пролетела через морскую границу с Южной Кореей впервые после завершения Корейской войны 1950 - 53 годов.

3 ноября она запустила в очередной раз баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Восточного моря.

Позже Северная Корея запустила в четверг баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Восточного моря.