Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лидер Северной Кореи заявил о желании создать "наибольшую силу ядерную силу в мире"

Воскресенье, 27 ноября 2022, 01:40
Ким Чен Ын с дочерью на фоне военных, СМИ КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что конечной целью его страны является обладание самыми мощными ядерными силами в мире.

Источник: Reuters со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи

Детали: Сообщается, что Ким Чен Ын повысил в звании десятки военных офицеров, участвовавших в недавнем запуске крупнейшей баллистической ракеты Северной Кореи.

Это заявление было сделано после того, как Ким проинспектировал испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Hwasong-17" и пообещал противостоять ядерным угрозам США с помощью ядерного оружия.

Создание ядерных сил предназначено для надежной защиты достоинства и суверенитета государства и народа, и "его конечной целью является обладание самой мощной в мире стратегической силой, абсолютной силой, беспрецедентной в этом веке", - говорится в заявлении лидера КНДР.

Он назвал "Hwasong-17" "самым сильным в мире стратегическим оружием" и заявил, что оно демонстрирует решимость и способность Северной Кореи создать самую сильную армию в мире.

Северокорейские ученые сделали "замечательный скачок вперед в развитии технологии установки ядерных боеголовок на баллистические ракеты", - сказал Ким, не уточняя деталей.

ВИДЕО ДНЯ

Ученым, инженерам, военным и другим лицам, участвовавшим в испытании, Ким сказал, что ожидает от них продолжения расширения и укрепления ядерного сдерживания страны чрезвычайно быстрыми темпами.

Они принесли присягу на верность правящей партии, пообещав защищать "абсолютный авторитет" партии и Кима, а также заверив, что "наши ракеты будут лететь только в направлении, указанном" им.

Запуск ракеты, способной достичь материковой части США, побудил Соединенные Штаты призвать Президента Совета Безопасности Организации Объединенных Наций сделать заявление, чтобы привлечь Северную Корею к ответственности за ее ракетные испытания, запрещенные резолюциями Совета Безопасности.

Что предшествовало: 2 ноября Северная Корея запустила 3 баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Одна из ракет пролетела через морскую границу с Южной Кореей впервые после завершения Корейской войны 1950 - 53 годов.

3 ноября она запустила в очередной раз баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Восточного моря.

Позже Северная Корея запустила в четверг баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Восточного моря.

Темы: Северная Кореяядерное оружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоДень ЧМ-22: Марокко победило Бельгию, немцы завоевали шанс на плей-офф

Зеленский: Террористы готовят новые удары, неделя может быть такой же сложной

видеоАрахамия дал Кличко неделю на "исправление ошибок" с "Пунктами несокрушимости"

В Латвии в ДТП с эстонским автобусом пострадали украинские военные

Кличко – на упреки Зеленского и "слуг": Манипулировать не надо, все пункты работают

Лукашенко: США удерживают Украину от переговоров, чтобы растоптать Россию

Все новости...
Северная Корея
Северная Корея снова запустила баллистическую ракету – СМИ
Пентагон: Ядерный удар КНДР "приведет к концу режима Кима"
Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря - СМИ
Последние новости
23:23
В Праге впервые после пандемии открыли Рождественскую ярмарку, но освещения будет меньше
22:57
На Харьковщине за день подорвались два человека
22:56
видеоДень ЧМ-22: Марокко победило Бельгию, немцы завоевали шанс на плей-офф
22:19
Зеленский: Террористы готовят новые удары, неделя может быть такой же сложной
22:06
Оползень на острове в Италии: 7 погибших, поисковая операция продолжается
21:49
видеоАрахамия дал Кличко неделю на "исправление ошибок" с "Пунктами несокрушимости"
21:30
Республиканцы хотят усилить контроль помощи Украине, получив большинство в Палате представителей
21:16
фотоАмериканский астронавт Скотт Келли побывал в Киеве и в Ирпене
20:46
Россияне повредили уже 32 тысячи гражданских объектов и 700 объектов инфраструктуры – МВД
20:27
В Латвии в ДТП с эстонским автобусом пострадали украинские военные
Все новости...