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Росія готує нову хвилю прихованої мобілізації – штаб

Ольга Глущенко Неділя, 27 листопада 2022, 07:10
ілюстративне фото Getty Images

У Росії та на тимчасово окупованих територіях України готується нова хвиля прихованої мобілізації.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За наявною інформацією, в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення з 10 грудня поточного року чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ".

Передісторія:

  • 14 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що часткова мобілізація в Російській Федерації завершиться до кінця жовтня: з 21 вересня вже мобілізували нібито 222 тисячі росіян.
  • В Росії після 21 вересня, коли було оголошено так звану "часткову мобілізацію", могли мобілізувати майже пів мільйона осіб.

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Теми: Росіявійнамобілізація
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