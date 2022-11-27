Росія готує нову хвилю прихованої мобілізації – штаб

У Росії та на тимчасово окупованих територіях України готується нова хвиля прихованої мобілізації.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За наявною інформацією, в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення з 10 грудня поточного року чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ".

Передісторія:

14 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що часткова мобілізація в Російській Федерації завершиться до кінця жовтня: з 21 вересня вже мобілізували нібито 222 тисячі росіян.

В Росії після 21 вересня, коли було оголошено так звану "часткову мобілізацію", могли мобілізувати майже пів мільйона осіб.