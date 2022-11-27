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Россия готовит новую волну скрытой мобилизации – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 07:10
иллюстративное фото Getty Images

В России и на временно оккупированных территориях Украины готовится новая волна скрытой мобилизации.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "По имеющейся информации, в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению с 10 декабря текущего года очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск".

Предыстория:

  • 14 октября президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в Российской Федерации завершится до конца октября: с 21 сентября уже мобилизовали якобы 222 тысячи россиян.
  • В России после 21 сентября, когда была объявлена так называемая "частичная мобилизация", могли мобилизовать почти полмиллиона человек. 

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Темы: Росcиявойнамобилизация
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