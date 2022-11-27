Россия готовит новую волну скрытой мобилизации – штаб

В России и на временно оккупированных территориях Украины готовится новая волна скрытой мобилизации.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "По имеющейся информации, в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению с 10 декабря текущего года очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск".

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