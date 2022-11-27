Удар росіян по Дніпру: з-під завалів дістали загиблого
Неділя, 27 листопада 2022, 12:04
У результаті ракетного удару росіян по Дніпру 26 листопада загинула людина – тіло дістали з-під завалів рятувальники.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram
Пряма мова Резніченка: "Суботній удар росіян по Дніпру забрав життя однієї людини. Щойно рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів зруйнованих ракетою складів".
Деталі: Він додав, під час атаки постраждали 13 людей.
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Троє все ще у лікарнях.
Передісторія:
- 26 листопада мер Дніпра Борис Філатов повідомив про приліт російської ракети в місті. ОВА повідомила про 7 частково зруйнованих приватних будинків.
- Згодом стало відомо, що кількість потерпілих внаслідок ракетної атаки Росії по місту Дніпро зросла до 13.
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