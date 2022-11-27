Удар росіян по Дніпру: з-під завалів дістали загиблого

Наслідки російських ударів по Дніпру. Фото з Telegram Резніченка

У результаті ракетного удару росіян по Дніпру 26 листопада загинула людина – тіло дістали з-під завалів рятувальники.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Суботній удар росіян по Дніпру забрав життя однієї людини. Щойно рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів зруйнованих ракетою складів".



Деталі: Він додав, під час атаки постраждали 13 людей.

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Троє все ще у лікарнях.

Передісторія:

26 листопада мер Дніпра Борис Філатов повідомив про приліт російської ракети в місті. ОВА повідомила про 7 частково зруйнованих приватних будинків.

Згодом стало відомо, що кількість потерпілих внаслідок ракетної атаки Росії по місту Дніпро зросла до 13.