Удар россиян по Днепру: из-под завалов достали погибшего
Воскресенье, 27 ноября 2022, 13:04
В результате ракетного удара россиян по Днепру 26 ноября погиб человек – тело достали из-под завалов спасатели.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Субботний удар россиян по Днепру унес жизнь одного человека. Только что спасатели достали тело погибшего из-под завалов разрушенных ракетой складов".
Детали: Он добавил, во время атаки пострадали 13 человек.
Трое все еще в больницах.
Предыстория:
- 26 ноября мэр Днепра Борис Филатов сообщил о прилете российской ракеты в городе. ОВА сообщила о 7 частично разрушенных частных домах.
- Позже стало известно, что количество пострадавших в результате ракетной атаки России по городу Днепр возросло до 13.
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