Удар россиян по Днепру: из-под завалов достали погибшего

Последствия российских ударов по Днепру. Фото из Telegram Резниченко

В результате ракетного удара россиян по Днепру 26 ноября погиб человек – тело достали из-под завалов спасатели.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Субботний удар россиян по Днепру унес жизнь одного человека. Только что спасатели достали тело погибшего из-под завалов разрушенных ракетой складов".

Реклама:

Детали: Он добавил, во время атаки пострадали 13 человек.

Трое все еще в больницах.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ