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Удар россиян по Днепру: из-под завалов достали погибшего

Ирина БалачукВоскресенье, 27 ноября 2022, 13:04
Последствия российских ударов по Днепру. Фото из Telegram Резниченко

В результате ракетного удара россиян по Днепру 26 ноября погиб человек – тело достали из-под завалов спасатели.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Субботний удар россиян по Днепру унес жизнь одного человека. Только что спасатели достали тело погибшего из-под завалов разрушенных ракетой складов".

Детали: Он добавил, во время атаки пострадали 13 человек.

Трое все еще в больницах.

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Темы: Днепрвойнажертвы
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