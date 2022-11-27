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Лукашенко: США стримують Україну від переговорів, щоб розтоптати Росію

Роман ПетренкоНеділя, 27 листопада 2022, 14:49
Лукашенко: США стримують Україну від переговорів, щоб розтоптати Росію
лукашенко, фото тасс

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що США проти переговорів України і Росії, "щоб розтоптати РФ і підібратися до Китаю".

Джерело: Лукашенко в ефірі "Россия-1", якого цитує ТАСС

Деталі: За словами Лукашенка, США не дозволяють керівництву України почати переговорний процес із Росією.

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Пряма мова Лукашенка: "Якщо ви маєте на увазі керівництво України, то абсолютно точно йому не дають.
Американці хочуть одним ударом, одним заходом покласти Європу і через Росію підібратися до Китаю.

Звісно ж, розтоптавши Росію".

Нагадаємо: Днями Лукашенко заявив, що президент Володимир Зеленський має зупинитися і піти на мирні переговори з країною-агресором Росією, якщо хоче уникнути величезних жертв і повного знищення України.

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Тим часом глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров ображається, що Зеленський "не слухає США".

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Теми: ЛукашенкоРосіяСШАвійна
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