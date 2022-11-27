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Лукашенко: США удерживают Украину от переговоров, чтобы растоптать Россию

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 15:49
лукашенко, фото тасс

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что США против переговоров Украины и России, "чтобы растоптать РФ и подобраться к Китаю".

Источник: Лукашенко в эфире "Россия-1", которого цитирует ТАСС

Детали: По словам Лукашенко, США не позволяют руководству Украины начать переговорный процесс с Россией.

Прямая речь Лукашенко: "Если вы имеете в виду руководство Украины, то абсолютно точно ему не дают.

Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю. Естественно, растоптав Россию".

Напомним: Тем временем глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обижается, что Зеленский "не слушает США".

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Темы: ЛукашенкоРосcияСШАвойна
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