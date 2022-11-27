Лукашенко: США удерживают Украину от переговоров, чтобы растоптать Россию
Воскресенье, 27 ноября 2022, 15:49
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что США против переговоров Украины и России, "чтобы растоптать РФ и подобраться к Китаю".
Источник: Лукашенко в эфире "Россия-1", которого цитирует ТАСС
Детали: По словам Лукашенко, США не позволяют руководству Украины начать переговорный процесс с Россией.
Прямая речь Лукашенко: "Если вы имеете в виду руководство Украины, то абсолютно точно ему не дают.
Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю. Естественно, растоптав Россию".
Напомним: Тем временем глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обижается, что Зеленский "не слушает США".
Слушайте также:
ВИДЕО ДНЯ
Слушайте подкаст "Кляті питання" где вам удобно: