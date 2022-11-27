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Російське місто залишилося без світла і води: влада каже – винен обстріл

Ірина БалачукНеділя, 27 листопада 2022, 16:23
Скриншот з google.maps

Частина російського міста Шебекіно, що в Бєлгородській області недалеко від кордону з Україною, залишилася без світла і води, місцева влада заявила, що це сталося внаслідок обстрілу.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram

Пряма мова Гладкова: "Унаслідок обстрілу околиць міста Шебекіно постраждалих і руйнувань немає. Є пошкодження ліній електропередачі: на території міста частково відсутня електроенергія і водопостачання".

Деталі: За словами російського губернатора, енергетики вже приступили до переключення абонентів на резервні лінії. Також перезапускають насосні станції водопостачання.

Як відомо, Росія восени почала масово і прицільно бити по енергетичній інфраструктурі України, намагаючись таким чином залишити українців без світла, опалення та водопостачання. Країна-агресор сподівається, що українці, обурені блекаутом, будуть тиснути на свою владу, щоб вона погодилась на переговори на умовах Росії.

Передісторія:

  • 23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона збила 51 ворожу крилату ракету з 67 та п’ять дронів-камікадзе.
  • Обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі. Велика частина території України залишалася без світла, також були перебої з водою і теплом. Зараз ці проблеми поступово вирішуються.
  • Відомо про 10 загиблих внаслідок обстрілів 23 листопада.

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Теми: Росіявійнаенергетика
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