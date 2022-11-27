Российский город остался без света и воды: власти говорят – виноват обстрел

Часть российского города Шебекино, что в Белгородской области недалеко от границы с Украиной, осталась без света и воды, местные власти заявили, что это произошло в результате обстрела.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Прямая речь Гладкова: "В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших и разрушений нет. Есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение".

Детали: По словам российского губернатора, энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. Также перезапускают насосные станции водоснабжения.

Как известно, Россия осенью начала массово и прицельно бить по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь таким образом оставить украинцев без света, отопления и водоснабжения. Страна-агрессор надеется, что украинцы, возмущенные блэкаутом, будут давить на свою власть, чтобы она согласилась на переговоры на условиях России.

Предыстория:

23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона сбила 51 вражескую крылатую ракету из 67 и пять дронов-камикадзе.

Обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи. Большая часть территории Украины осталась без света, также были перебои с водой и теплом.

Известно о 10 погибших в результате обстрелов в среду.