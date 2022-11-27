Зеленский: Террористы готовят новые удары, неделя может быть такой же сложной
Президент Владимир Зеленский считает, что следующая неделя может быть такой же сложной, как и текущая, потому что россияне готовят новые удары.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Мы понимаем, что террористы готовят новые удары, мы это точно знаем. И пока у них есть ракеты – они не успокоятся...
Начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и эта, уходящая. Наши Силы обороны готовятся. Все наше государство готовится. Все сценарии прорабатываем, в том числе с нашими партнерами".
Детали: Зеленский призвал украинцев учитывать сигналы воздушной тревоги, а также помогать другим людям, когда это возможно.
Он также сообщил, что по состоянию на сейчас в большинстве регионов Украины действуют только стабилизационные графики отключений, "ситуация энергетиками контролируется".
Президент отметил, что ситуация на фронте остается "очень тяжелой", особенно в Донецкой области.
Предыстория:
- 23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона сбила 51 вражескую крылатую ракету из 67 и пять дронов-камикадзе.
- Обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи. Большая часть территории Украины была без света, также наблюдались перебои с водой и теплом.