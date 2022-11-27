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Зеленский: Террористы готовят новые удары, неделя может быть такой же сложной

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 21:19
Зеленский: Террористы готовят новые удары, неделя может быть такой же сложной
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что следующая неделя может быть такой же сложной, как и текущая, потому что россияне готовят новые удары.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Мы понимаем, что террористы готовят новые удары, мы это точно знаем. И пока у них есть ракеты – они не успокоятся...

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Начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и эта, уходящая. Наши Силы обороны готовятся. Все наше государство готовится. Все сценарии прорабатываем, в том числе с нашими партнерами".

Детали: Зеленский призвал украинцев учитывать сигналы воздушной тревоги, а также помогать другим людям, когда это возможно.

Он также сообщил, что по состоянию на сейчас в большинстве регионов Украины действуют только стабилизационные графики отключений, "ситуация энергетиками контролируется".

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Президент отметил, что ситуация на фронте остается "очень тяжелой", особенно в Донецкой области. 

Предыстория:

  • 23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона сбила 51 вражескую крылатую ракету из 67 и пять дронов-камикадзе.
  • Обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи. Большая часть территории Украины была без света, также наблюдались перебои с водой и теплом.

Темы: Зеленскийвойна
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