Сили оборони півдня про спецоперацію на Кінбурні: Робота дуже складна

Військова операція на Кінбурнській косі Миколаївської області триває.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону 28 листопада

Пряма мова: "Там відбувається те саме, що відбувається по всій Україні – війна. Там відбуваються бойові дії, і робота дуже складна, зокрема і через те, що специфічні і погодні умови (шторми, вітер), специфічне і саме географічне розташування, і розмови про те, що до зернового коридору варто долучати Миколаївщину.

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Усе це – дуже великий спектр факторів, які треба враховувати і дочекатися офіційного зведення Генерального штабу, тільки вони можуть сповістити про те, що дійсно відбувається, і коли дійсно можна радіти".

Передісторія:

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк 14 листопада щодо Кінбурнської коси зазначила наступне: "Це наразі зона ведення активних бойових дій, тому ми про це зараз мовчимо, щоб потім було про що поговорити".

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вся територія області, крім Кінбурнської коси, звільнена від російських окупантів.