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Сили оборони півдня про спецоперацію на Кінбурні: Робота дуже складна

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 листопада 2022, 07:29
Сили оборони півдня про спецоперацію на Кінбурні: Робота дуже складна
скриншот із сайту Deep State

Військова операція на Кінбурнській косі Миколаївської області триває.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону 28 листопада

Пряма мова: "Там відбувається те саме, що відбувається по всій Україні – війна. Там відбуваються бойові дії, і робота дуже складна, зокрема і через те, що специфічні і погодні умови (шторми, вітер), специфічне і саме географічне розташування, і розмови про те, що до зернового коридору варто долучати Миколаївщину.

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Усе це – дуже великий спектр факторів, які треба враховувати і дочекатися офіційного зведення Генерального штабу, тільки вони можуть сповістити про те, що дійсно відбувається, і коли дійсно можна радіти".

Передісторія:

  • Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк 14 листопада щодо Кінбурнської коси зазначила наступне: "Це наразі зона ведення активних бойових дій, тому ми про це зараз мовчимо, щоб потім було про що поговорити".
  • Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вся територія області, крім Кінбурнської коси, звільнена від російських окупантів.

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Теми: Миколаївська областьвійна
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