Силы обороны юга о спецоперации на Кинбурне: Работа очень сложная

Военная операция на Кинбурнской косе Николаевской области продолжается.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 28 ноября

Прямая речь: "Там происходит то же, что происходит по всей Украине - война. Там происходят боевые действия, и работа очень сложная, в том числе и потому, что специфические и погодные условия (штормы, ветер), специфическое и само географическое расположение, и разговоры о том, что к зерновому коридору стоит приобщать Николаевскую область.

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Все это - очень большой спектр факторов, которые надо учитывать и дождаться официальной сводки Генерального штаба, только они могут сообщить о том, что действительно происходит, и когда действительно можно радоваться".

Предыстория:

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 14 ноября по Кинбурнской косе отметила следующее: "Это сейчас зона ведения активных боевых действий, поэтому мы об этом сейчас молчим, чтобы потом было о чем поговорить".

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что вся территория области, кроме Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов.