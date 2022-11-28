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Росіяни обстріляли Херсонщину 30 разів за добу: є загиблий і поранені

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 28 листопада 2022, 10:29
Росіяни обстріляли Херсонщину 30 разів за добу: є загиблий і поранені
Херсонська облать, ФОТО WIKIMAPIA.ORG

За добу російські окупанти вдарили по Херсонщині 30 разів, внаслідок чого одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова: "Російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини. 

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Минулої доби у результаті російських обстрілів загинула 1 людина, ще 2 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості".

Деталі: Російські окупанти влучили в приватні та багатоквартирні будинки Херсона. Також загарбники гатили по таких населених пунктах району: Білозерці, Приозерному, Комишанах, Степанівці, Микільському, Чорнобаївці, Токарівці, Зеленівці, Придніпровському, Станіславу". 

Крім того, у Бериславському районі росіяни обстріляли Берислав, Республіканець, Новоберислав, Томарине, Тягинку, Новоолександрівку, Качкарівку та Осокорівку.

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Теми: Херсонська областьХерсонвійнажертви
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