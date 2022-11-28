Росіяни обстріляли Херсонщину 30 разів за добу: є загиблий і поранені
За добу російські окупанти вдарили по Херсонщині 30 разів, внаслідок чого одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.
Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram
Пряма мова: "Російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини.
Минулої доби у результаті російських обстрілів загинула 1 людина, ще 2 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості".
Деталі: Російські окупанти влучили в приватні та багатоквартирні будинки Херсона. Також загарбники гатили по таких населених пунктах району: Білозерці, Приозерному, Комишанах, Степанівці, Микільському, Чорнобаївці, Токарівці, Зеленівці, Придніпровському, Станіславу".
Крім того, у Бериславському районі росіяни обстріляли Берислав, Республіканець, Новоберислав, Томарине, Тягинку, Новоолександрівку, Качкарівку та Осокорівку.
Нагадаємо:
- Попри звільнення Херсон залишається вразливим для російської артилерії і зазнає важких обстрілів, як повідомила британська розвідка.
- Президент Володимир Зеленський оцінює постійні обстріли Херсона та області з боку Росії як помсту тих, хто програв.