Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли Херсонщину 30 разів за добу: є загиблий і поранені

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 28 листопада 2022, 11:29
Херсонська облать, ФОТО WIKIMAPIA.ORG

За добу російські окупанти вдарили по Херсонщині 30 разів, внаслідок чого одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова: "Російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини. 

Минулої доби у результаті російських обстрілів загинула 1 людина, ще 2 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості".

Деталі: Російські окупанти влучили в приватні та багатоквартирні будинки Херсона. Також загарбники гатили по таких населених пунктах району: Білозерці, Приозерному, Комишанах, Степанівці, Микільському, Чорнобаївці, Токарівці, Зеленівці, Придніпровському, Станіславу". 

Крім того, у Бериславському районі росіяни обстріляли Берислав, Республіканець, Новоберислав, Томарине, Тягинку, Новоолександрівку, Качкарівку та Осокорівку.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Херсонська областьХерсонвійнажертви
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоУ центрі Миколаєва демонтували меморіальну дошку Пушкіну

Британська розвідка вказала на недоліки російської моделі батальйонно-тактичних груп

Навесні у РФ обговорювали можливість застосування ядерної зброї проти України – ЗМІ

Ворог атакував Дніпро: пошкоджено приватне підприємство

Вінниччина: у Ладижині надзвичайна ситуація після обстрілу ТЕС

фото, відеоДень ЧС-22: неймовірні камбеки, Бразилія з Португалією проходять далі

Усі новини...
Херсонська область
ISW повідомив, яких контрнаступів росіяни бояться найбільше і як укріплюються
Усі колаборанти залишили Нову Каховку – ЦНС
Окупанти 54 рази били по Херсонщині: 1 людина загинула, серед поранених дитина
Останні новини
10:51
ОГТСУ запропонував CESEC уніфікувати вимоги до газу для розблокування ще одного маршруту
10:36
Росіяни намагаються наступати на Донеччині та Луганщині – ОВА
10:35
ЗСУ збили бомбардувальник та штурмовик РФ на східному напрямку
10:35
У Сватовому ЗСУ влучили у пункт росіян: 20 загиблих, 30 поранених
10:34
Таміла Ташева: Ми розглядаємо варіант видворення всіх громадян РФ після деокупації Криму
10:30
фотоУ центрі Миколаєва демонтували меморіальну дошку Пушкіну
10:25
фотоВ Укроборонпромі розробили "олівець" для розмінування
10:23
Глава МЗС Литви до колег по НАТО: зберігайте спокій і дайте Україні танки
09:56
Кулеба закликає НАТО нарощувати виробництво зброї, а також просить про ППО і танки
09:52
США можуть допомогти Україні газом для проходження зими
Усі новини...