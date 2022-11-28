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Россияне обстреляли Херсонщину 30 раз за сутки: есть погибший и раненые

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 11:29
Херсонская область, ФОТО WIKIMAPIA.ORG

За сутки российские оккупанты ударили по Херсонщине 30 раз, в результате чего один человек погиб и еще двое получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "Российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонщины. 

За прошедшие сутки в результате российских обстрелов погиб 1 человек, еще 2 жителя Херсонщины получили ранения различной степени тяжести".

Детали: Российские оккупанты попали в частные и многоквартирные дома Херсона. Также захватчики били по таким населенным пунктам района: Белозерке, Приозерном, Камышанах, Степановке, Никольском, Чернобаевке, Токаревке, Зеленовке, Приднепровском, Станиславу". 

Кроме того, в Бериславском районе россияне обстреляли Берислав, Республиканец, Новоберислав, Томарино, Тягинку, Новоалександровку, Качкаровку и Осокоровку.

Напомним: 

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Темы: Херсонская областьХерсонвойнажертвы
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