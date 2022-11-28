Россияне обстреляли Херсонщину 30 раз за сутки: есть погибший и раненые
За сутки российские оккупанты ударили по Херсонщине 30 раз, в результате чего один человек погиб и еще двое получили ранения.
Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram
Прямая речь: "Российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонщины.
За прошедшие сутки в результате российских обстрелов погиб 1 человек, еще 2 жителя Херсонщины получили ранения различной степени тяжести".
Детали: Российские оккупанты попали в частные и многоквартирные дома Херсона. Также захватчики били по таким населенным пунктам района: Белозерке, Приозерном, Камышанах, Степановке, Никольском, Чернобаевке, Токаревке, Зеленовке, Приднепровском, Станиславу".
Кроме того, в Бериславском районе россияне обстреляли Берислав, Республиканец, Новоберислав, Томарино, Тягинку, Новоалександровку, Качкаровку и Осокоровку.
Напомним:
- Несмотря на освобождение Херсон остается уязвимым для российской артиллерии и подвергается тяжелым обстрелам, как сообщила британская разведка.
- Президент Владимир Зеленский оценивает постоянные обстрелы Херсона и области со стороны России как месть проигравших.