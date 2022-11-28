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Россияне запретили вход на ЗАЭС работникам, которые не сотрудничают с ними

Елена РощинаПонедельник, 28 ноября 2022, 18:22

Российские военные с 28 ноября запретили вход на территорию Запорожской атомной электростанции тем работникам, которые не подписали контракты с "Росатомом".

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины

Дословно: "По имеющейся информации, с сегодняшнего дня оккупанты запретили вход на территорию Запорожской АЭС работникам станции, которые отказались подписывать контракты с "Росатомом".

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Напомним: Россияне с начала марта оккупировали Запорожскую АЭС и ставят Украину под угрозу ядерной катастрофы, сохраняя там военное присутствие. Украина добивается демилитаризации ЗАЭС при посредничестве МАГАТЭ. 

27 ноября президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил о признаках того, что российские захватчики могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не выведет войска с ЗАЭС: этого "быть не может".

Темы: ЗАЭСоккупацияГенштаб
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