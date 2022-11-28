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Справа Волинця: нардеп заявив, що підозри базуються на "особистих судженнях"

Олена РощінаПонеділок, 28 листопада 2022, 20:51
Справа Волинця: нардеп заявив, що підозри базуються на особистих судженнях
Михайло Волинець, фото з його Facebook

Правоохоронці спрямували звинувачувальний акт щодо народного депутата від фракції "Батьківщина" Михайла Волинця до суду, він назвав звинувачення "висмоктаними з пальця".

Джерело: Національне антикорупційне бюро України, пост Михайла Волинця у Facebook

Деталі: НАБУ повідомляє, що разом із САП скерувало 28 листопада до суду "обвинувальний акт" стосовно народного депутата України IX скликання, якого звинувачують у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік загалом на майже 1,79 млн грн. Дії нардепа кваліфікували за ч.1 ст.366-2 ККУ,

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Під час досудового розслідування встановили, що народний депутат не вніс до декларації за 2020 рік дані про доходи та автівку особи, з якою мав спільний побут, фактичні взаємні обов'язки, а також факт спільного з нею проживання. 

За даними НАБУ, також незадекларовано фактичне користування позашляховиком 2019 р.в., власником якого є син підозрюваного, а загальна вартість невідображених активів становить 1,79 млн грн.

НАБУ зазначає, що розслідування розпочато за матеріалами програми журналістських розслідувань "Схеми".

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У листопаді 2022 року нардепу повідомили про підозру. Крім того, його оголосили у розшук через "систематичне ігнорування повісток про виклик до детективів".

Раніше нардеп і голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив, що він у лікарні, а його оголошували в розшук.

Тепер Волинець відреагував на справу так: "Вірю, що правда обов’язково переможе. Ні один з фактів, які згадуються у публікаціях, не підтверджений. Підозри базуються на чиїхось особистих судженнях. Як вони будуть доказувати у суді висмоктане з пальця?".

Теми: НАБУдеклараціїБатьківщина
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