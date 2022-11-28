Дело Волынца: нардеп заявил, что подозрения базируются на "личных суждениях"

Правоохранители направили обвинительный акт в отношении народного депутата от фракции "Батькивщина" Михаила Волынца в суд, он назвал обвинения "высосанными из пальца".

Источник: Национальное антикоррупционное бюро Украины, пост Михаила Волынца в Facebook

Детали: НАБУ сообщает, что вместе с САП направило 28 ноября в суд "обвинительный акт" в отношении народного депутата Украины IX созыва, которого обвиняют во внесении недостоверных сведений в е-декларации за 2020 год в целом на почти 1,79 млн грн. Действия нардепа квалифицировали по ч.1 ст.366-2 УКУ,

Во время досудебного расследования установили, что народный депутат не внес в декларацию лица за 2020 год, данные о доходах и автомобиль лица, с которым имел совместный быт, фактические взаимные обязанности, а также факт совместного с ним проживания.

По данным НАБУ, также незадекларировано фактическое пользование внедорожником 2019 г.в., владельцем которого является сын подозреваемого, а общая стоимость неотраженных активов составляет 1,79 млн грн.

НАБУ отмечает, что расследование начато по материалам программы журналистских расследований "Схемы".

В ноябре 2022 года нардепу сообщили о подозрении. Кроме того, его объявили в розыск из-за "систематического игнорирования повесток о вызове к детективам".

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Ранее нардеп и глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что он в больнице, а его объявляли в розыск.

Теперь Волынец отреагировал на дело так: "Верю, что правда обязательно победит. Ни один из фактов, которые упоминаются в публикациях, не подтвержден. Подозрения базируются на чьих-то личных суждениях. Как они будут доказывать в суде высосанное из пальца?".