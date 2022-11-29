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У центрі Миколаєва демонтували меморіальну дошку Пушкіну

"Українська правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 09:30
У центрі Миколаєва демонтували меморіальну дошку Пушкіну
фото Любарова

Комунальники Миколаєва прибрали меморіальну дошку поету Олександру Пушкіну з будинку на перехресті вулиць Соборної та Шевченка.

Джерело: начальник управління культури та охорони культурної спадщини міста Юрій Любаров у Facebook

Пряма мова: "Кажуть що колись в Миколаєві на цьому місті зупинявся поет О.С.П. Не знаю, правда це або ні, але те, що сьогодні він поїхав далі (й далі, й далі) від нашого міста – це перевірений факт".

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Довідково: Автор меморіальної дошки — миколаївський скульптор Юрій Макушев. Меморіальна дошка висіла на будинку, де за версіями деяких істориків був заїжджий двір і в ньому зупинявся поет.

Було

 
фото Любарова

Стало

ВІДЕО ДНЯ
 
фото Любарова

Що передувало: 21 травня у Миколаєві було демонтовано пам'ятник Олександру Пушкіну.

За останні кілька місяців по всій Україні активно демонтують пам'ятники поету.

Теми: Миколаївдерусифікація
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