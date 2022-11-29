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В центре Николаева демонтировали мемориальную доску Пушкину

"Украинская правда"Вторник, 29 ноября 2022, 10:30
фото Любарова

Коммунальщики Николаева убрали мемориальную доску поэту Александру Пушкину с дома на перекрестке улиц Соборной и Шевченко.

Источник: начальник управления культуры и охраны культурного наследия города Юрий Любаров в Facebook

Прямая речь: "Говорят, что когда-то в Николаеве на этом месте останавливался поэт А.С.П. Не знаю, правда это или нет, но то, что сегодня он поехал дальше (и дальше, и дальше) от нашего города – это проверенный факт".

Справка: Автор мемориальной доски – николаевский скульптор Юрий Макушев. Мемориальная доска висела на доме, где по версиям некоторых историков был постоялый двор и в нем останавливался поэт.

Было

 
фото Любарова

Стало

 
фото Любарова

Что предшествовало: 21 мая в Николаеве был демонтирован памятник Александру Пушкину.

ВИДЕО ДНЯ

За последние несколько месяцев по всей Украине активно демонтируют памятники поэту.

Темы: Николаевдерусификация
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