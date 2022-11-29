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ОП: Росія отримує задоволення від терору, але він не впливає на хід війни

Олена РощінаВівторок, 29 листопада 2022, 11:40
Михайло Подоляк, фото Офісу президента

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія терором мирного населення України намагається прикрити свої поразки на фронті, але удари по енергетиці не змінять хід війни.

Джерело: Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Не шукайте логіки в терорі. Удари по енергетиці не впливають на хід війни. Атаки цивільних міст не підривають, а загартовують населення. Це кажу не я, а десятки досліджень війн XX ст. Єдина причина, чому РФ це робить, – задоволення від терору, що затьмарює поразки армії РФ в бою".

Нагадаємо: Восени російські війська почали вражати українську енергетику: перша атака 11 вересня прийшлася на Харківську, Сумську й Полтавську області, а з 10 жовтня РФ методично щотижня масовано б’є по енергетичних об'єктах.

Після останнього такого удару українці переживають тривалі відключення електроенергії. Масований ракетний обстріл 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій, було пошкоджено об‘єкти електропередачі.

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Теми: війнаРосіяенергетикаОфіс президента
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