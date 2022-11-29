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ОП: Россия получает удовольствие от террора, но он не влияет на ход войны

Елена РощинаВторник, 29 ноября 2022, 10:40
ОП: Россия получает удовольствие от террора, но он не влияет на ход войны
Михаил Подоляк, фото Офиса президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия террором мирного населения Украины пытается прикрыть свои поражения на фронте, но удары по энергетике не изменят ход войны.

Источник: Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Не ищите логики в терроре. Удары по энергетике не влияют на ход войны. Атаки гражданских городов не подрывают, а закаляют население. Это говорю не я, а десятки исследований войн XX в. Единственная причина, почему РФ это делает, – удовольствие от террора, которое затмевает поражения армии РФ в бою".

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Напомним: Осенью российские войска начали поражать украинскую энергетику: первая атака 11 сентября пришлась на Харьковскую, Сумскую и Полтавскую области, а с 10 октября РФ методично еженедельно массированно бьет по энергетическим объектам Украины. 

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После последнего такого удара украинцы переживают длительные отключения электроэнергии. Массированный ракетный обстрел 23 ноября привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций, были повреждены объекты электропередачи.

Темы: войнаРосcияэнергетикаОфис президента
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