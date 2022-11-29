Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОП: Россия получает удовольствие от террора, но он не влияет на ход войны

Елена РощинаВторник, 29 ноября 2022, 11:40
Михаил Подоляк, фото Офиса президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия террором мирного населения Украины пытается прикрыть свои поражения на фронте, но удары по энергетике не изменят ход войны.

Источник: Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Не ищите логики в терроре. Удары по энергетике не влияют на ход войны. Атаки гражданских городов не подрывают, а закаляют население. Это говорю не я, а десятки исследований войн XX в. Единственная причина, почему РФ это делает, – удовольствие от террора, которое затмевает поражения армии РФ в бою".

Напомним: Осенью российские войска начали поражать украинскую энергетику: первая атака 11 сентября пришлась на Харьковскую, Сумскую и Полтавскую области, а с 10 октября РФ методично еженедельно массированно бьет по энергетическим объектам Украины. 

После последнего такого удара украинцы переживают длительные отключения электроэнергии. Массированный ракетный обстрел 23 ноября привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций, были повреждены объекты электропередачи.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаРосcияэнергетикаОфис президента
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Укрзализныця не будет отменять поезда в случае новых блэкаутов – глава УЗ

ЕС с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов в пользу Украины

фотоСБУ пришла в Мукачевскую епархию УПЦ МП

Россияне вынуждены полагаться на плохо организованные временные формирования – ISW

Оккупанты проверяют детей, которые не ходят в российские школы – ЦНС

Зеленская призвала Британию стать "мировым лидером справедливости"

Все новости...
война
Оккупанты обстреляли из "Градов" жилой сектор Лимана, есть погибший и раненые
Ночная атака на Днепр: в ОВА показали последствия ракетного удара
Россияне начали удалять разрушенные дома на картах Мариуполя – омбудсмен
Последние новости
11:06
Умер экс-лидер Китая Цзян Цзэминь
10:51
Глава Еврокомиссии: Украина, по оценкам, потеряла в войне 100 тысяч военных
10:43
В ПЦУ разъяснили, когда в этом году праздновать День святого Николая
10:42
Укрзализныця не будет отменять поезда в случае новых блэкаутов – глава УЗ
10:41
Почки не работали с рождения: в "Охматдете" провели успешную трансплантацию 2-летнему пациенту
10:37
фото, видеоВ российской Перми горит ТЭЦ
10:35
Пережить блекаут: как безопасно пользоваться генераторами, печками и газовыми приборами
10:34
Китайские компании "переезжают" в Сингапур из-за геополитических рисков
10:24
ЕС с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов в пользу Украины
10:22
ЕС предлагает создать спецсуд для расследования преступления агрессии России - фон дер Ляйен
Все новости...