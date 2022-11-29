ОП: Россия получает удовольствие от террора, но он не влияет на ход войны
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия террором мирного населения Украины пытается прикрыть свои поражения на фронте, но удары по энергетике не изменят ход войны.
Источник: Михаил Подоляк в Twitter
Прямая речь: "Не ищите логики в терроре. Удары по энергетике не влияют на ход войны. Атаки гражданских городов не подрывают, а закаляют население. Это говорю не я, а десятки исследований войн XX в. Единственная причина, почему РФ это делает, – удовольствие от террора, которое затмевает поражения армии РФ в бою".
Не шукайте логіки в терорі. Удари по енергетиці не впливають на хід війни. Атаки цивільних міст не підривають, а загартовують населення. Це кажу не я, а десятки досліджень війн XX ст. Єдина причина, чому РФ це робить, – задоволення від терору, що затьмарює поразки ru-армії в бою.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 29, 2022
Напомним: Осенью российские войска начали поражать украинскую энергетику: первая атака 11 сентября пришлась на Харьковскую, Сумскую и Полтавскую области, а с 10 октября РФ методично еженедельно массированно бьет по энергетическим объектам Украины.
После последнего такого удара украинцы переживают длительные отключения электроэнергии. Массированный ракетный обстрел 23 ноября привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций, были повреждены объекты электропередачи.