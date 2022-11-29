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Подвійне вбивство на Київщині: винуватцю дали 15 років в’язниці

Ірина БалачукВівторок, 29 листопада 2022, 11:10
Подвійне вбивство на Київщині: винуватцю дали 15 років в’язниці
Машина підприємців, в якій виявили тіла убитих. Фото прокуратури

Жителя міста Васильків засудили до 15 років ув’язнення за жорстоке вбивство подружжя підприємців з Волині на Київщині у січні 2022 року.

Джерело: Київська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Обухівської окружної прокуратури жителя Київщини визнано винним в умисному вбивстві двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі".

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Деталі: Прокурори довели, що у січні 2022 року в м. Василькові у приміщенні цеху з виробництва меблів між засудженим та подружжям підприємців із Волинської області, яке привезло дерев’яні дошки, виник словесний конфлікт через несвоєчасний розрахунок за попереднє замовлення.

Під час суперечки засуджений схопив молоток і вдарив ним по голові опонента. Після чого ще завдав потерпілому декілька ударів ножем. Від отриманих травм чоловік помер.

Далі засуджений вийшов на вулицю, підійшов до автомобіля підприємців, відкрив передні пасажирські двері та завдав 7 колото-різаних ран дружині вбитого, яка вийшла перечекати сварку за межами цеху.

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Зловмисник переніс тіло вбитого до автомобіля і перегнав машину з тілами на іншу вулицю населеного пункту, де його і залишив.

У прокуратурі підкреслили, що до набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Передісторія: 

Теми: Київська областьвбивствосуд
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