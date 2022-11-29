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Двойное убийство на Киевщине: виновнику дали 15 лет тюрьмы

Ирина БалачукВторник, 29 ноября 2022, 12:10
Машина предпринимателей, в которой обнаружили тела убитых. Фото прокуратуры

Жителя города Васильков приговорили к 15 годам заключения за жестокое убийство супругов-предпринимателей с Волыни в Киевской области в январе 2022 года.

Источник: Киевская областная прокуратура

Дословно прокуратура: "При поддержании публичного обвинения прокуроров Обуховской окружной прокуратуры житель Киевской области признан виновным в умышленном убийстве двух лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы".

Детали: Прокуроры доказали, что в январе 2022 года в г. Василькове в помещении цеха по производству мебели между осужденным и супругами-предпринимателями из Волынской области, которые привезли деревянные доски, возник словесный конфликт из-за несвоевременного расчета за предыдущий заказ.

Во время спора осужденный схватил молоток и ударил им по голове оппонента. После чего еще нанес потерпевшему несколько ударов ножом. От полученных травм мужчина скончался.

Далее осужденный вышел на улицу, подошел к автомобилю предпринимателей, открыл переднюю пассажирскую дверь и нанес 7 колото-резаных ран жене убитого, которая вышла переждать ссору за пределами цеха.

Злоумышленник перенес тело убитого в автомобиль и перегнал машину с телами на другую улицу населенного пункта, где его и оставил.

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В прокуратуре подчеркнули, что до вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Предыстория: 

  • Вечером 29 января на Обуховщине был обнаружен черный фургон с телами двух предпринимателей из Волыни. Правоохранители констатировали что 45-ти и 50-летний предприниматели приехали на Киевщину по делам и были жестоко убиты. На теле погибших обнаружили многочисленные ушибы и колото резаные раны.
  • Личность злоумышленника удалось установить, полиция задержала подозреваемого – жителя Василькова.

Темы: Киевская областьубийствосуд
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