Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Павелку обрали запобіжний захід – за нього вже внесли 10 млн застави

Ірина БалачукВівторок, 29 листопада 2022, 16:08
Андрій Павелко. Фото з Facebook

Печерський суд обрав президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку міру запобіжного заходу у вигляді арешту на 2 місяці з можливістю внесення 9 мільйонів 880 тисяч гривень застави. Заставу за Павелка вже внесли.

Джерело: юрист по справі УАФ Денис Бугай у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Бугая: "Сьогодні було засідання Печерського суду. На жаль, суд не дослухався до наших аргументів і прийняв рішення про арешт з можливістю внесення застави. Заставу вже сплачено. Вона сплачена УАФ. Наразі завершуються юридичні процедури щодо підтвердження платежу. І сподіваємося, що незабаром Павелко з’явиться в офісі УАФ і продовжить виконання своїх обов’язків".

Деталі: За словами Бугая, термін арешту становив 2 місяці, а застава 9 мільйонів 880 тисяч гривень.

Юрист додав, що наразі Павелко перебуває в Головному свідче управлінні поліції у слідчого. УАФ чекає, що "за кілька годин" питання з заставою вирішиться і Павелка відпустять.

За словами Бугая, вони "категорично незгодні з рішенням суду і взагалі з кримінальним провадженням".

Пряма мова юриста: "Слідство заявляє, що є заволодіння коштами УАФ. Це неправда. Кошти, про які йде мова, – це була виплата за послуги, які надавав УАФ відомий футбольний суддя П'єрлуїджі Колліна. Вони мали всі ці докази, але ці докази в суд не передали, а сховали.

ВІДЕО ДНЯ

Це кримінальне провадження більше 3 років розслідувалося НАБУ, і Офіс генерального прокурора прийшов до висновку ще рік тому, що будь-яких ознак злочину зі сторони Павелка немає, і передав цю справу в поліцію. І от пройшов рік – і чомусь ні з того ні з сього, без будь-яких додаткових дій була пред’явлена ця  підозра. Крім того, у справі повністю відсутня експертиза".

Деталі: Бугай також підкреслив, що мова йде не про державні кошти, а про гроші Федерації, бо "за останні 7 років Федерація не отримувала жодного бюджетного фінансування". До того ж, за його словами, "у справі немає потерпілого".  

Бугай додав, що це рішення будуть оскаржувати. 

Бугай уточнив, що мова йде про провадження про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів, яке Національне антикорупційне бюро розслідувало у 2018 році.

Він додав, що в рамках цього розслідування днями Павелко та генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький отримали підозри вже у нібито розкраданні коштів.   

Теми: футболсуд
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У посольстві України в Мадриді вибухнула "поштова бомба", постраждав співробітник

Льовочкіна вирішила здати мандат нардепа від "ОПЗЖ"

фотоСБУ затримала колаборантку з Херсонщини, яка намагалась втекти за кордон

У Єврокомісії пояснили свою помилку про нібито 100 тисяч загиблих у ЗСУ

"Укренерго": дефіцит в енергосистемі – 27%, для обленерго дали ліміти споживання

Генштаб про втрати ЗСУ у війні з РФ: Цифри закриті, але агресор має понести покарання

Усі новини...
футбол
День ЧС-22: неймовірні камбеки, Бразилія з Португалією проходять далі
Після перемоги Марокко над Бельгією на ЧС із футболу почалися погроми у Брюсселі
День ЧС-22: Марокко перемогло Бельгію, німці вибороли шанс на плей-оф
Останні новини
16:10
Опитування: 55% росіян хочуть переговорів з Україною – росЗМІ
16:07
Турецька компанія веде переговори про розміщення біля Одеси 3 суден-електростанцій – ЗМІ
16:00
фотоРосіяни обстріляли Херсонський художній музей
15:55
фото"Місце вашої безпеки": Лук’янівське СІЗО розгорнуло "Пункт незламності"
15:51
ГУР: Ознак створення потужного ударного угруповання у Білорусі немає
15:38
У посольстві України в Мадриді вибухнула "поштова бомба", постраждав співробітник
15:29
Окупанти заявляють про призначення нового "директора" на Запорізькій АЕС
15:14
У Херсоні пролунали вибухи під час тривоги – ЗМІ
15:04
АРМА вже переказало на потреби оборони понад 1 мільярд гривень
15:01
Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини з території Росії: 40 прильотів
Усі новини...