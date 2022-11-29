Павелку обрали запобіжний захід – за нього вже внесли 10 млн застави

Печерський суд обрав президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку міру запобіжного заходу у вигляді арешту на 2 місяці з можливістю внесення 9 мільйонів 880 тисяч гривень застави. Заставу за Павелка вже внесли.

Джерело: юрист по справі УАФ Денис Бугай у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Бугая: "Сьогодні було засідання Печерського суду. На жаль, суд не дослухався до наших аргументів і прийняв рішення про арешт з можливістю внесення застави. Заставу вже сплачено. Вона сплачена УАФ. Наразі завершуються юридичні процедури щодо підтвердження платежу. І сподіваємося, що незабаром Павелко з’явиться в офісі УАФ і продовжить виконання своїх обов’язків".

Деталі: За словами Бугая, термін арешту становив 2 місяці, а застава 9 мільйонів 880 тисяч гривень.

Юрист додав, що наразі Павелко перебуває в Головному свідче управлінні поліції у слідчого. УАФ чекає, що "за кілька годин" питання з заставою вирішиться і Павелка відпустять.

За словами Бугая, вони "категорично незгодні з рішенням суду і взагалі з кримінальним провадженням".

Пряма мова юриста: "Слідство заявляє, що є заволодіння коштами УАФ. Це неправда. Кошти, про які йде мова, – це була виплата за послуги, які надавав УАФ відомий футбольний суддя П'єрлуїджі Колліна. Вони мали всі ці докази, але ці докази в суд не передали, а сховали.

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Це кримінальне провадження більше 3 років розслідувалося НАБУ, і Офіс генерального прокурора прийшов до висновку ще рік тому, що будь-яких ознак злочину зі сторони Павелка немає, і передав цю справу в поліцію. І от пройшов рік – і чомусь ні з того ні з сього, без будь-яких додаткових дій була пред’явлена ця підозра. Крім того, у справі повністю відсутня експертиза".

Деталі: Бугай також підкреслив, що мова йде не про державні кошти, а про гроші Федерації, бо "за останні 7 років Федерація не отримувала жодного бюджетного фінансування". До того ж, за його словами, "у справі немає потерпілого".

Бугай додав, що це рішення будуть оскаржувати.

Бугай уточнив, що мова йде про провадження про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів, яке Національне антикорупційне бюро розслідувало у 2018 році.

Він додав, що в рамках цього розслідування днями Павелко та генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький отримали підозри вже у нібито розкраданні коштів.