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Павелко избрали меру пресечения – за него уже внесли 10 млн залога

Ирина БалачукВторник, 29 ноября 2022, 15:08
Павелко избрали меру пресечения – за него уже внесли 10 млн залога
Андрей Павелко. Фото из Facebook

Печерский суд избрал президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью внесения 9 миллионов 880 тысяч гривен залога. Залог за Павелко уже внесли.

Источник: юрист по делу УАФ Денис Бугай в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Бугая: "Сегодня было заседание Печерского суда. К сожалению, суд не прислушался к нашим аргументам и принял решение об аресте с возможностью внесения залога. Залог уже уплачен. Он уплачен УАФ. Сейчас завершаются юридические процедуры по подтверждению платежа. И надеемся, что вскоре Павелко появится в офисе УАФ и продолжит выполнение своих обязанностей".

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Детали: По словам Бугая, срок ареста составил 2 месяца, а залог 9 миллионов 880 тысяч гривен.

Юрист добавил, что сейчас Павелко находится в Главном свидетельском управлении полиции у следователя. УАФ ждет, что "через несколько часов" вопрос с залогом решится и Павелко отпустят.

По словам Бугая, они "категорически не согласны с решением суда и вообще с уголовным производством".

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Прямая речь юриста: "Следствие заявляет, что есть завладение средствами УАФ. Это неправда. Средства, о которых идет речь, – это была выплата за услуги, которые предоставлял УАФ известный футбольный судья Пьерлуиджи Коллина. Они имели все эти доказательства, но эти доказательства в суд не передали, а спрятали.

Это уголовное производство более 3 лет расследовалось НАБУ, и Офис генерального прокурора пришел к выводу еще год назад, что каких-либо признаков преступления со стороны Павелко нет, и передал это дело в полицию. И вот прошел год – и почему-то ни с того ни с сего, без каких-либо дополнительных действий было предъявлено это подозрение. Кроме того, в деле полностью отсутствует экспертиза".

Детали: Бугай также подчеркнул, что речь идет не о государственных средствах, а о деньгах Федерации, потому что "за последние 7 лет Федерация не получала никакого бюджетного финансирования". К тому же, по его словам, "в деле нет потерпевшего". 

Бугай добавил, что это решение будут обжаловать. 

Бугай уточнил, что речь идет о производстве о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей, которое Национальное антикоррупционное бюро расследовало в 2018 году.

Он добавил, что в рамках этого расследования на днях Павелко и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий получили подозрения уже в якобы хищении средств.  

Темы: футболсуд
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