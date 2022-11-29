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НАТО посилить підтримку України і допоможе у захисті від ракетних атак - заява міністрів

"Європейська правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 19:22
фото: nato

Країни НАТО продовжать посилювати політичну і практичну підтримку Україні, яка продовжує захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії.

Про це йдеться у заяві за підсумками міністерської зустрічі Альянсу в Бухаресті, пише "Європейська правда".

"У цьому контексті НАТО продовжуватиме тісно координувати свої дії з відповідними зацікавленими сторонами, в тому числі міжнародними організаціями, зокрема ЄС, а також країнами-однодумцями. Спираючись на підтримку, надану до цього часу, ми допоможемо Україні зміцнити її стійкість, захистити її народ і протистояти російським дезінформаційним кампаніям і брехні", - йдеться у заяві.

Міністри наголосили, що Росія несе повну відповідальність за цю війну, кричуще порушення міжнародного права та принципів Статуту ООН. 

"Агресія Росії, включаючи її постійні та безсовісні атаки на українську цивільну та енергетичну інфраструктуру, позбавляє мільйони українців базових людських послуг.  Вона вплинула на глобальні поставки продовольства та поставила під загрозу найбільш вразливі країни і народи світу", - зазначили міністри.

Також наголошується, що винні у воєнних злочинах, включаючи сексуальне насильство, мають бути притягнуті до відповідальності. Країни НАТО також засуджують всіх тих, у тому числі Білорусь, хто активно сприяє агресивній війні Росії проти України.

Члени Альянсу також допомагатимуть Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури і захисті її народу від ракетних атак.

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"Ми також залишаємось рішучими у підтримці довгострокових зусиль України на шляху повоєнної відбудови та реформ, щоб Україна могла забезпечити своє вільне та демократичне майбутнє, модернізувати свій оборонний сектор, посилити довгострокову оперативну сумісність та стримувати майбутню агресію", - йдеться у заяві.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у разі перемоги Росії у війні проти України світу доведеться сплатити ще вищу ціну, оскільки авторитарні лідери у різних країнах отримають "зелене світло" на застосування грубої сили.

Що було раніше: За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого російська армія втратила біля 88 380 військових.

Теми: НАТОППО
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