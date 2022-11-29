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НАТО усилит поддержку Украины и поможет в защите от ракетных атак - заявление министров

"Европейская правда"Вторник, 29 ноября 2022, 18:22
НАТО усилит поддержку Украины и поможет в защите от ракетных атак - заявление министров
фото: nato

Страны НАТО продолжат усиливать политическую и практическую поддержку Украине, которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии.

Об этом говорится в заявлении по итогам министерской встречи Альянса в Бухаресте, пишет "Европейская правда".

"В этом контексте НАТО будет продолжать тесно координировать свои действия с соответствующими заинтересованными сторонами, в том числе международными организациями, в частности ЕС, а также странами-единомышленниками. Опираясь на поддержку, оказанную до сих пор, мы поможем Украине укрепить ее устойчивость, защитить ее народ и противостоять российским дезинформационным кампаниям и лжи", - говорится в заявлении.

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Министры подчеркнули, что Россия несет полную ответственность за эту войну, вопиющее нарушение международного права и принципов Устава ООН. 

"Агрессия России, включая ее постоянные и бессовестные атаки на украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру, лишает миллионы украинцев базовых человеческих услуг.  Она повлияла на глобальные поставки продовольствия и поставила под угрозу наиболее уязвимые страны и народы мира", - отметили министры.

Также отмечается, что виновные в военных преступлениях, включая сексуальное насилие, должны быть привлечены к ответственности. Страны НАТО также осуждают всех тех, в том числе Беларусь, кто активно способствует агрессивной войне России против Украины.

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Члены Альянса также будут помогать Украине в восстановлении ее энергетической инфраструктуры и защите ее народа от ракетных атак.

"Мы также остаемся решительными в поддержке долгосрочных усилий Украины на пути послевоенного восстановления и реформ, чтобы Украина могла обеспечить свое свободное и демократическое будущее, модернизировать свой оборонный сектор, усилить долгосрочную оперативную совместимость и сдерживать будущую агрессию", - говорится в заявлении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае победы России в войне против Украины миру придется заплатить еще более высокую цену, поскольку авторитарные лидеры в разных странах получат "зеленый свет" на применение грубой силы.

Что предшествовало: По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля российская армия потеряла около 88 380 военных.

Темы: НАТОПВО
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