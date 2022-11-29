Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведєв погрожує бити по ЗРК "Patriot", якщо їх поставлять Україні

Станіслав ПогоріловВівторок, 29 листопада 2022, 20:18
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ. ФОТО VERELQ.AM

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив, що якщо Україні поставлять ЗРК "Patriot", вони стануть "законною ціллю" для російських загарбників.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Якщо, як натякнув Столтенберг, НАТО поставить київським фанатикам комплекси "Patriot" разом із натовським персоналом, вони одразу ж стануть законною метою наших Збройних сил".

Деталі: Медведєв також заявив, що НАТО не потрібно "цивілізованому світу". За його словами, альянс повинен "покаятись" і бути розпущеним.

Що було раніше

  • Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у понеділок, 28 листопада, укотре закликав надати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, які Варшаві запропонував Берлін після інциденту у Пшеводуві, оскільки Київ їх потребує більше.
  • Сполучені Штати розглядають можливість відправки системи протиракетної оборони Patriot в Україну для підтримки засобів ППО проти російських атак.

Теми: МедведєввійнаУкраїнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу

Обленерго перевірятимуть на дотримання графіків відключення світла

Оборона Києва: командування столиці тримає війська у бойовій готовності

У Раду надійшла заява Кубракова на звільнення з посади міністра Інфраструктури

Мінборони призначило нового гендиректора"Мотор Січі": Богуслаєва звільнили

Кличко розповів, якою буде головна ялинка країни

Усі новини...
Медведєв
У Росії після новин про виснаження ракетних запасів заявили, нібито ракет "вистачить усім"
Медведєв заявив, що Київ – "російське місто", погрожує "повертати"
Медведєв після "непростих рішень" знову погрожує арсеналом засобів ураження
Останні новини
22:04
У четвер в Києві продовжаться екстрені відключення світла
21:58
Пораненого працівника посольства України в Іспанії виписали з лікарні – посол
21:44
фотоОлена Зеленська зустрілася з королем Чарльзом ІІІ та королевою-консортом
21:30
Сайти Ватикану зазнали кібератаки
21:25
Ціни на Starlink в Україні зростуть майже вдвічі
21:21
До Києва приїхав архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі
20:48
Уряд Німеччини хоче передати Україні більше установок "Gepard"
20:21
Вперше за 30 років: американські вчені винайшли новий препарат від хвороби Альцгеймера
20:17
Зеленський запросив Маска до України
20:07
Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу
Усі новини...