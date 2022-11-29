Медведєв погрожує бити по ЗРК "Patriot", якщо їх поставлять Україні

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив, що якщо Україні поставлять ЗРК "Patriot", вони стануть "законною ціллю" для російських загарбників.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Якщо, як натякнув Столтенберг, НАТО поставить київським фанатикам комплекси "Patriot" разом із натовським персоналом, вони одразу ж стануть законною метою наших Збройних сил".

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Деталі: Медведєв також заявив, що НАТО не потрібно "цивілізованому світу". За його словами, альянс повинен "покаятись" і бути розпущеним.

Що було раніше:

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у понеділок, 28 листопада, укотре закликав надати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, які Варшаві запропонував Берлін після інциденту у Пшеводуві, оскільки Київ їх потребує більше.

Сполучені Штати розглядають можливість відправки системи протиракетної оборони Patriot в Україну для підтримки засобів ППО проти російських атак.