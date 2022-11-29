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Медведев угрожает бить по ЗРК "Patriot", если их поставят Украине

Станислав ПогориловВторник, 29 ноября 2022, 19:18
Медведев угрожает бить по ЗРК Patriot, если их поставят Украине
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ. ФОТО VERELQ.AM

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что если Украине поставят ЗРК "Patriot", они станут "законной целью" для российских захватчиков.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы "Patriot" вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших Вооруженных сил".

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Детали: Медведев также заявил, что НАТО не нужно "цивилизованному миру". По его словам, альянс должен "покаяться" и быть распущенным.

Что предшествовало

  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник, 28 ноября, в очередной раз призвал предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые Варшаве предложил Берлин после инцидента в Пшеводуве, поскольку Киев в них нуждается больше.
  • Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки системы противоракетной обороны Patriot в Украину для поддержки средств ПВО против российских атак.

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Темы: МедведеввойнаУкраинаРосcия
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