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Медведев угрожает бить по ЗРК "Patriot", если их поставят Украине

Станислав ПогориловВторник, 29 ноября 2022, 20:18
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ. ФОТО VERELQ.AM

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что если Украине поставят ЗРК "Patriot", они станут "законной целью" для российских захватчиков.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы "Patriot" вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших Вооруженных сил".

Детали: Медведев также заявил, что НАТО не нужно "цивилизованному миру". По его словам, альянс должен "покаяться" и быть распущенным.

Что предшествовало

  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник, 28 ноября, в очередной раз призвал предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые Варшаве предложил Берлин после инцидента в Пшеводуве, поскольку Киев в них нуждается больше.
  • Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки системы противоракетной обороны Patriot в Украину для поддержки средств ПВО против российских атак.

Темы: МедведеввойнаУкраинаРосcия
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