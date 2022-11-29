Окупанти при втечі з Херсонщини вивезли українських в’язнів до 10 колоній у Росії – ЗМІ

Під час втечі з Херсонської області окупанти вивезли українських в’язнів до 10 колоній на території Росії, мова може йти про 2 500 осіб.

Джерело: видання "Сирена", "Meduza"

Дослівно: "За даними правозахисників, засуджених - по суті, цивільних осіб, незаконно вивезених на територію іншої країни, де вони не скоювали злочинів, тримають окремо і забороняють росіянам із ними спілкуватися".

Деталі: Рідні українських ув'язнених розповіли, що в травні ув'язнених із колоній у Херсонській і Миколаївській областях стали звозити до ВК-7 у Старій Збур'ївці (за 50 кілометрів від Херсона).

За два тижні до відступу російських військ із Херсона в листопаді російські військові стали перевозити ув'язнених у колонії в Росії.

Рідні ув'язнених спочатку вони встановили три російські колонії в Краснодарському краї та Волгоградській області, куди вивезли близько 2500 громадян України.

Також правозахисники також з'ясували, що українські в'язні з'явилися у Володимирській області.

ВІДЕО ДНЯ

"Сирена" опублікувала карту, на якій зазначила десять колоній, куди, імовірно, вивезли ув'язнених. Більшість із них розташована в Краснодарському краї. Правозахисники отримали кілька повідомлень, що через місяць українців планують почати розподіляти по інших колоніях у Росії.

Глава Gulagu.net Володимир Осечкін повідомив, що з українськими ув'язненими, які прибувають у російські колонії, жорстоко поводяться, проти них застосовують електрошокери. За його даними, з українцями працює відділ спеціального призначення УФСВП, а від російських ув'язнених їх ізолюють.

Раніше в листопаді "Агенство" повідомило, що ув'язнених із виправних колоній у Бєлгородській і Ростовській областях на кордоні з Україною почали переводити в колонії в інших регіонах Росії.

Після відходу російських військ із Херсона голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що російська армія під час відступу випустила із СІЗО Херсона 457 ув'язнених. За його словами, до 15 листопада 166 ув'язнених затримали.

Що було раніше: