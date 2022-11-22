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У Херсоні схопили працівника колонії, який працював на окупантів і випустив в'язнів

Олена РощінаВівторок, 22 листопада 2022, 12:37
У Херсоні схопили ще одного колаборанта, фото прокуратури

У Херсоні затримали та повідомили про підозру колишньому працівнику ДУ "Північна виправна колонія №90", який випустив ув’язнених під час окупації міста росіянами. 

Джерело: пресслужба Херсонської обласної прокуратури

Деталі: За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури затримано колишнього начальника одного з відділів ДУ "Північна виправна колонія №90", йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, під час окупації міста підозрюваний пішов на співпрацю з представниками країни-агресора та добровільно зайняв посаду так званого "начальника відділу охорони Херсонського слідчого ізолятора" у створеному окупаційною владою "Управлінні служби виконання покарань по Херсонській області".

На посаді підозрюваний дав вказівки працівникам Херсонського слідчого ізолятора залишити місце несення служби. За його наказом ключі від камер та службових приміщень вони залишили у безпосередньому доступі ув’язнених, що призвело до масової втечі останніх.

Правоохоронці затримали чоловіка в деокупованому місті Херсон у порядку ст. 208, ст. 615 КПК України та повідомили про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

ВІДЕО ДНЯ

За вчинене підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Передісторія:

  • Росіяни захопили Херсонський слідчий ізолятор в березні та облаштували його для потреб Росгвадії.
  • Ввечері 11 листопада стало відомо, що в Херсоні спалахнула будівля слідчого ізолятора. У той самий день Херсон був деокупаваний Збройними силами України.
  • 15 листопада перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що у СІЗО Херсона українські військові знайшли справи 457 засуджених. Вони відбували строки в різних колоніях і тимчасово опинилися в Херсонському слідчому ізоляторі. Після втечі росіян усі засуджені втекли на волю.
  • Українські правоохоронці повернули 166 із приблизно 457 в’язнів-утікачів до СІЗО, серед них є засуджені до довічного ув’язнення.

Теми: Херсондеокупаціяколабораціядержзрада
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