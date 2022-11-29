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Оккупанты при бегстве с Херсонщины вывезли украинских заключенных в 10 колоний в России - СМИ

Станислав ПогориловВторник, 29 ноября 2022, 19:55
Оккупанты при бегстве с Херсонщины вывезли украинских заключенных в 10 колоний в России - СМИ
Фото: "Сирена" в Telegram

Во время побега из Херсонской области оккупанты вывезли украинских заключенных в 10 колоний на территории России, речь может идти о 2 500 человек.

Источник: издание "Сирена", "Meduza"

Дословно: "По данным правозащитников, осужденных - по сути, гражданских лиц, незаконно вывезенных на территорию другой страны, где они не совершали преступлений, держат отдельно и запрещают россиянам с ними общаться".

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Детали: Родные украинских заключенных рассказали, что в мае заключенных из колоний в Херсонской и Николаевской областях стали свозить в ИК-7 в Старой Збурьевке (в 50 километрах от Херсона).

За две недели до отступления российских войск из Херсона в ноябре российские военные стали перевозить заключенных в колонии в России.

Родные заключенных сначала они установили три российские колонии в Краснодарском крае и Волгоградской области, куда вывезли около 2500 граждан Украины.

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Также правозащитники также выяснили, что украинские заключенные появились во Владимирской области.

"Сирена" опубликовала карту, на которой отметила десять колоний, куда, предположительно, вывезли заключенных. Большинство из них находится в Краснодарском крае. Правозащитники получили несколько сообщений, что через месяц украинцев планируют начать распределять по другим колониям в России.

 

Глава Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что с украинскими заключенными, которые прибывают в российские колонии, жестоко обращаются, против них применяют электрошокеры. По его данным, с украинцами работает отдел специального назначения УФСИН, а от российских заключенных их изолируют.

Что предшествовало:

  • 15 ноября глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что правоохранители вернули 166 из примерно 457 беглых заключенных в СИЗО, среди них приговорены к пожизненному заключению.
  • 22 ноября в Херсоне задержали и сообщили о подозрении бывшему работнику ГУ "Северная исправительная колония №90", ​​который выпустил заключенных во время оккупации города россиянами.

Темы: тюрьмавойнаРосcияУкраина
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