Оккупанты проверяют детей, которые не ходят в российские школы – ЦНС
Среда, 30 ноября 2022, 02:51
На временно оккупированных территориях юга Украины захватчики заставляют местных жителей отдавать своих детей в российские школы.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "На юге россияне проверяют детей, если те находятся в учебное время на улице. Завезенные из РФ врачи во время медосмотров проверяют, учится ли ребенок в российской школе".
Детали: ЦНС также сообщает, что у детей и их родителей на ВОТ проверяют, установлены ли на их телефонах приложения украинской онлайн-школы.
Что этому предшествовало: Российские захватчики превращают школы на временно оккупированных территориях Запорожской области в казармы.
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