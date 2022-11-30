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Оккупанты проверяют детей, которые не ходят в российские школы – ЦНС

"Украинская правда"Среда, 30 ноября 2022, 01:51
Оккупанты проверяют детей, которые не ходят в российские школы – ЦНС
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

На временно оккупированных территориях юга Украины захватчики заставляют местных жителей отдавать своих детей в российские школы.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На юге россияне проверяют детей, если те находятся в учебное время на улице. Завезенные из РФ врачи во время медосмотров проверяют, учится ли ребенок в российской школе".

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Детали: ЦНС также сообщает, что у детей и их родителей на ВОТ проверяют, установлены ли на их телефонах приложения украинской онлайн-школы.

Что этому предшествовало: Российские захватчики превращают школы на временно оккупированных территориях Запорожской области в казармы.

Темы: оккупацияРосcиядети
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