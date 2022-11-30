Росіяни змушені покладатися на погано організовані тимчасові формування – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російські окупанти змушені покладатися на погано підготовлені та організовані тимчасові формування після того, як їм фактично довелося відмовитись від концепції батальйонно-тактичних груп.
Джерело: ISW
Деталі: У звіті інституту за 29 листопада вказується, що міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські сили, ймовірно, припинили розгортання батальйонно-тактичних груп в останні три місяці, оскільки такі групи показали свою неефективність в боях в Україні.
За оцінками ISW, починаючи з квітня, російські батальйонно-тактичні групи деградували після невдалих наступальних операцій, включаючи атаки на Київ, Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ. В інституті зазначили, що подальші зусилля з реконструкції цих БТГ для відновлення їхньої бойової потужності зазнали невдач.
Після невдач, йдеться у повідомленні ISW, російські війська, ймовірно, кинули свої сили, які залишилися, та новий особовий склад, включаючи мобілізованих, у погано підготовлені, оснащені та організовані тимчасові формування з низьким моральним духом і дисципліною.
Аналітики ISW вважають, що спосіб, в який російські військові сформували нові структури шляхом розформування доктринальних батальйонів, полків і бригад, ймовірно, позбавили росіян можливості повернутися до концепції БТГ, а тому тепер російські окупанти змушені покладатися на тимчасові формування, в які залучаються мобілізовані.
Основні висновки ISW:
- Російські війська досягли незначних успіхів у районі Бахмута 29 листопада, але навряд чи вони просунулися вперед з тією швидкістю, про яку заявляють російські джерела.
- Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські сили, ймовірно, припинили розгортання батальйонних тактичних груп протягом останніх трьох місяців, що підтверджує попередні оцінки ISW.
- Українські війська продовжували контрнаступальні операції навколо Сватового та Кремінної.
- Окупанти продовжували обмежені наземні атаки на захід від Кремінної з метою відновлення втрачених позицій.
- Російські війська проводили наземні обстріли поблизу Сіверська та Авдіївки, а також на заході Донецької області.
- Росіяни продовжували зміцнювати оборонні позиції на сході Херсонської області, в той час як українські війська продовжували наносити удари по скупченнях російських військ на півдні України.
- Окупанти продовжували боротися із застарілою технікою та нестачею власних кадрів на тлі офіційних дій, що свідчать про ймовірну другу хвилю мобілізації.
- Незалежне розслідування виявило, що Росія, можливо, перевезла тисячі українських ув'язнених до РФ після виведення військ із західного берега Херсонської області.