Росіяни змушені покладатися на погано організовані тимчасові формування – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російські окупанти змушені покладатися на погано підготовлені та організовані тимчасові формування після того, як їм фактично довелося відмовитись від концепції батальйонно-тактичних груп.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті інституту за 29 листопада вказується, що міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські сили, ймовірно, припинили розгортання батальйонно-тактичних груп в останні три місяці, оскільки такі групи показали свою неефективність в боях в Україні.

За оцінками ISW, починаючи з квітня, російські батальйонно-тактичні групи деградували після невдалих наступальних операцій, включаючи атаки на Київ, Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ. В інституті зазначили, що подальші зусилля з реконструкції цих БТГ для відновлення їхньої бойової потужності зазнали невдач.

Після невдач, йдеться у повідомленні ISW, російські війська, ймовірно, кинули свої сили, які залишилися, та новий особовий склад, включаючи мобілізованих, у погано підготовлені, оснащені та організовані тимчасові формування з низьким моральним духом і дисципліною.

Аналітики ISW вважають, що спосіб, в який російські військові сформували нові структури шляхом розформування доктринальних батальйонів, полків і бригад, ймовірно, позбавили росіян можливості повернутися до концепції БТГ, а тому тепер російські окупанти змушені покладатися на тимчасові формування, в які залучаються мобілізовані.

Основні висновки ISW:

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